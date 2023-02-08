康和證券獲最佳智能理財獎 卓越證券評比肯定

《卓越雜誌》為瞭解台灣民眾對國內證券業表現、服務的認知評比，委由世新大學民調中心負責調查一般民眾對台灣現有69家證券公司看法，且分別針對金控及非金控證券類進行評比，再依專家會議評選公布2022卓越證券評比結果，最終共七家證券公司脫穎而出，康和證券憑藉客戶優質智能理財服務，榮獲非金控類「最佳智能理財獎」殊榮肯定，由康和證券總經理邱榮澄代表出席受獎。

邱榮澄表示，金融證券業現在都靠數位金融科技來打造全新的金融生態，且以客戶需求導向與體驗為首要出發點，打造新型社群平台體驗，強調AI智能，推出個人化理財平台，包括AI智能選股等，建立人人都可以輕鬆、清楚且熟悉交易的金融服務平台，達致公平待客與普惠金融需求。

康和證新世代理財平台好康fun心投，繼去年榮獲最佳數位金融服務獎後，又因新開發768智能選股功能，今年一舉拿下最佳智能理財獎。新增768智能選股系統，就是應用AI大數據分析設計七大選股面向與68類選股功能，限期免費提供選股服務讓投資人輕鬆聰明選股。

七大選股包括fun心選、籌碼選、技術選、大師選、排行選、突破選、條件選等面向，並分為全部上市櫃與定期投資商品兩大主題選股功能，以客戶需求為出發，解決選股痛點，明列出篩選標的之條件公式及選股策略，快速提供投資標的資訊。如可輕鬆跟巴菲特大師一起選股，選擇大師選之巴菲特收益型選項，平台就會設定選股條件，列出選股建議，再選擇投資。

根據主管機關最新統計，2022年證券商新開戶仍逾百萬戶，參與台股交易人數超過550萬人。康和證力推品牌年輕化與普惠金融的目標，推出智能選股的好康fun心投平台，是善用投資工具累積財富的一站式新平台，以智能理財方式將複雜的數據資訊，簡化成格式化介面投資，驅動數位科技不斷創新升級，期能精確掌握投資風險與收益，帶動打造絕佳數位投資體驗。