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2023年存債概念發酵 法人：A級金融債ETF交易量火熱竄升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周五(2/3)美國公布的1月非農就業人數暴增51.7萬，大幅優於預期，且最新失業率下探至3.4%創1969年5月以來最低，而就業市場的緊俏情況，暫時影響市場對Fed放緩升息的期待，使得各天期美債利率大幅反彈，至上周五10年期美債殖利率達3.52%。而殖利率的上彈造成債券價格的拉回，對於台灣掛牌的相關債券ETF來說，也帶來另一個投資機會。

觀察盤面，多數債券型ETF皆呈現交投加溫的情況。其中一檔國泰A級金融債ETF(00780B)更出現爆量情況，2月7日成交量來到4,286張，收報36元整。除了單日成交量明顯增加外，相較其目前10日均量約為821張的狀況來看，更出現五倍以上的量增情況，在所有債券ETF裡，增量幅度最為明顯。

國泰A級金融債ETF(00780B)基金經理人鍾郁婕表示，短期雖因強勁的勞動市場數據，使得債券利率反彈，惟長線來說，上周Fed如預期升息1碼，但FOMC會後聲明表示去通膨的過程已經展開，眾多數據顯示通膨壓力持續自高檔回落，加上Fed主席鮑爾對近期美國金融狀況指數放鬆的現象也並未回以鷹派發言，因此，推論美國加升息循環的確可能已進入了末段，而歷史經驗顯示，此時布局債市有機會參與未來漲升契機，也或許因此吸引存債族進場布局A評級的金融債ETF。

此外，投資人還可特別關注的是，目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛，亦即目前短天期債殖利率高於長天期，而未來市場終將經歷降息與殖利率曲線逐步回歸正斜率的過程，在此狀況下，中天期債券有機會享有較大的殖利率回落空間，也代表有不錯的資本利得空間浮現。

殖利率 債券 ETF

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