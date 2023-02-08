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台積電最高價就是年後開盤那天？ 分析師：這些人抱不住…股價就會往上漲

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台積電（2330）。路透
台積電（2330）。路透

受惠台股春節休市期間，美股大漲激勵，30日加權指數新春開盤大漲逾400點，並以科技半導體為領漲族群，半導體產業龍頭台積電大漲逾7％；但之後的股價卻一路回檔，開盤當日成了短期的高點。

為何會這樣，之後的台積電股價走勢會是如何？浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分析，就籌碼面可以從百張散戶持股比例觀察，若是這些人抱不住了，股票一直賣，那台積電的震盪有很高的機率只是洗盤而已，未來股價勢必會再往上。

以下為影音內容：

台積電過前期間ADR大漲，台股年後一開盤就大漲7％，但開盤當日也是台積電短期的最高點，之後就回檔修正了。

從台積電創高之後就回檔可以得知，當一檔股票在新春過年期間一堆利多、吹捧，股票買在大漲的時候絕對是錯的，為何不等回檔的時候進場，而是偏偏要去追高，買在短線的高點

那為什麼台積電在突破之後，會出現連續性的回檔？關鍵還是「成交量」，台積電新春開紅盤爆量10萬張，之後幾天量直接不斷往下，量縮就代表沒有買盤，所以當然就開始跌。

「有量才有價，淺水無大魚」這句話就可以解釋為什麼台積電突破前高之後，就馬上出現回檔了；其實不論是什麼型態的突破，一定都要有成交量的配合才行

籌碼面的部份看到百張散戶持股比例，台積電從低點442元一路往上大漲，因為百張以下散戶持股比例一直往下，股價就一路往上，所以常稱這些散戶是「反指標」。

所以台積電處在震盪的局面，未來要看會是往上漲還往下跌，其實很大的關鍵取決於百張以下的散戶籌碼，如果散戶在震盪的時候抱不住自己的股票，持續把手中的股票賣出去，那可以大膽的說，台積電這期間的震盪只是洗盤，還會再往上；但若是百張以上的散戶回來了，開始買進台積電股票，就要小心了，假突破的機會就非常高

◎內容已獲 王董的大盤籌碼 授權，未經同禁止取用轉載。

2330台積電 散戶 成交量 晶圓代工 ADR 籌碼面

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