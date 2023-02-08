2/8【早晨財經速解讀】鮑爾演說鴿中帶鷹?台1月出口再減兩成 波音裁員2000人

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日在華府經濟俱樂部發表演說時表示，由於最近數據（元月就業報告）顯示勞動市場仍然非常緊俏，因此有必要加碼升息（additional interest-rate increases），且降低通膨仍要花「相當長的期間」。

美債市場回吐之前漲幅。美國股市在鮑爾講話過程中一度下挫，但收盤轉為上漲，投資人認為鮑爾在強勁就業數據公布後的最新講話並沒有表現更鷹派的姿態。美國10年期公債殖利率從周一的3.632%上升至3.673%。對利率敏感的2年期債券殖利率略微上升至4.469%。標普500指數和那斯達克綜合指數收盤各漲1.3%和1.9%。道瓊工業指數上漲265.67點，漲幅0.8%，收在34,156.69點。

鮑爾表示，「我認為我們將須進一步升息。勞動市場超乎尋常之強」。由於鮑爾所說的「升息」是複數型態，因此接下來可能不止再升息一次。

鮑爾指出，「通膨下降的過程」仍然有「長路要走」，而且目前還位於初步階段；他說，「路程可能相當顛簸」。

他強調，Fed的政策將視陸續公布的經濟數字而定，但如果數據持續「比我們的預期更強」，Fed將「確定會升息更多」。這是鮑爾自上周三利率決議公布後第一次發表公開講話，上周市場對他有關利率還將升高的評論置若罔聞，股債市場雙雙走高。周二鮑威爾的講話雖然和之前類似，但鑒於異常強勁的1月就業數據，這次發出的鷹派信號讓市場不敢再掉以輕心。

財政部昨（7）日公布元月出口315.1億美元，金額是近二年新低，年減21.2%則是近13年半最大減幅，主要受春節因素、外銷淡季、景氣走弱三大因素夾擊；估今年首季出口衰退幅度不排除達到兩位數，較主計總處先前預測悲觀。

至於2月出口受工作天數增加影響，財政部預期年減幅度會縮小，估出口規模在333億至348億美元間，年減7%至11%，將是連六黑。