借券放空「東哥遊艇」遭軋空 金管會提醒投資人留意風險

近日網傳有投資人在過年前一個營業日借券放空個股「東哥遊艇」，卻來不及回補，直到過完年後台股開盤被強制回補，價差與借券費賠掉高達上百萬元。金管會今提醒，投資人進行當沖交易前，應評估自身財務情形及投資經驗，並衡量股價波動及無法完成反向沖銷時面臨的違約及衍生借券費用等投資風險。

日前台中港務局一名員警，疑似因投資失利，過年後在自宅附近車上尋短，近日有網友指出該員警疑似「無券放空」漲跌起伏大的個股「東哥遊艇」被軋空，引起眾多股民網友熱議，但也有網友指出，無券放空「東哥遊艇」的並不是該名輕生的員警。

金管會證期局副局長張子敏今表示，根據「有價證券當日沖銷交易作業辦法」第10條第1項規定，借券要跟經紀商簽約，並依照券商公會定訂的契約範本，當中有明定，借貸期間為借券成交日起算一個營業日，沒有說放假還會要收回的情況，如果不能當日完成，會延到作業完成日。

張子敏指出，今年農曆過年長達10天以上，有投資人可能過年前當沖，但沖不掉來不及回補，因此出現借券費，但借券費是以「營業日」來計算的。

張子敏也提醒投資人，進行當沖交易前，應評估自身財務情形及投資經驗，並衡量股價波動，及無法完成反向沖銷，恐面臨違約及衍生借券費用等投資風險。