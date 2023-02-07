友達法說會前外資提早卡位？登上外資單日買超冠軍

「賺錢比存錢容易。」這是很多發大財卻不知道該如何守財的人，經常會說的話。《霸榮週刊》（Barron’s）刊登投資研究人員肯尼斯．泛斯壯（Kenneth S. Van Strum）的最新研究「投資購買力」（Investing in Purchasing Power），也解決不了有些人守不住財富的問題。關於這個主題的研究，凸顯維持投資資金價值不變的重要性，以及面對生活費不斷波動的情況下，維持購買力的重要性。

2023-02-07 15:35