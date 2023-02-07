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友達法說會前外資提早卡位？登上外資單日買超冠軍
台股今(7)日開低震盪小漲8.09點，以15,400.91點作收，外資賣超32.75億元，連二賣，但是面板雙虎卻是連續兩個交易日獲外資買超，友達（2409）法說會將在明日召開，外資單日買超16,394張，居外資買超個股冠軍，市場關注是否提早卡位法說會行情？群創（3481）也連兩日獲外資買超。
友達去年第4季營收526.48億元，季增5.9%，年減43.4%，主受惠電視及IT面板急單挹注， 2022年合併營收2,467.93億元，年減33.4%，創2006年合併廣輝以來、17年新低；群創去年營收2,237.15億元，年減36.1%，創13年來新低。
友達董事長彭双浪日前表示，「電子業景氣今年會比去年好，最快第2季就會回暖走強」，友達法說會預計8日召開法說會，市場關注友達對產業景氣的看法，是否面板業的春燕也會在第2季到來?
台股今日上漲8.09點作收，三大法人賣超27.22億元，其中外資賣超32.75億元，投信買超9.97億元，自營商賣超（合計）4.44億元。
外資連續兩個交易日賣超台股，不過，卻是連續兩個交易日買超面板雙虎，單日買超友達16,394張，居個股買超冠軍，買超群創11,729張，居外資買超個股亞軍。
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