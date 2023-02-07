只買債券受權威人士抨擊「太保守」 專家勸：穩健策略還須投資普通股

投機與生活費

「賺錢比存錢容易。」這是很多發大財卻不知道該如何守財的人，經常會說的話。《霸榮週刊》（Barron’s）刊登投資研究人員肯尼斯．泛斯壯（Kenneth S. Van Strum）的最新研究「投資購買力」（Investing in Purchasing Power），也解決不了有些人守不住財富的問題。關於這個主題的研究，凸顯維持投資資金價值不變的重要性，以及面對生活費不斷波動的情況下，維持購買力的重要性。

以往的投資策略是，只投資債券和申請房貸等保守的投資工具，這種傳統的觀念現在受到這些權威人士嚴厲抨擊。這些專家堅信，穩健的投資策略都必須包括投資普通股。因為雖然生活費持續上揚，但是股票的價格上漲和股利收益都能抵銷生活費增加的部分。換句話說，保守的投資人如果想要維持財富在實質和名目上的價值，就必須願意從投機中獲利。根據這樣的說法，就更難區別投資人和投機者的差異。

當投資人完全了解，他在買進必須至少偶爾賺取投機性獲利時，就可能往投機邁進一步。就連「金邊」證券都偶爾會出差錯，投資人必須在這種情況下保護自己，也要避免因為生活費高漲，造成資金的購買力下跌，所以必須至少將部分資金用於購買預期會出現價差的證券。投資人的獲利不可能剛好彌補偶爾的虧損，以及節節上升的生活費。

因為不可能，所以他很自然會想要小心為上，給資金幾年的時間創造淨獲利。這時候他就越過投資與投機的界線，在某種程度上已是投機者。他想追求多高的資本利得，有一部分要視他的秉性；另一部分則要視他對證券價值花費多少時間和心力做研究而定。

通往成功的道路

投機時，通往成功的道路就是研究價值。成功的投機者必須買進或持有價格低於真實價值的證券；不要買進或賣出價格遠高於真實價值的證券，成功的投資人也必須遵循這樣的策略。有些人追求的是長期報酬增加，就應該買進價值被低估的證券，而不是完全反映真實價值的證券；當價值被低估的證券調整到符合價值時，追求資本利得的人就能獲利。

價格調整到與價值一致所需的時間，對投機者來說非常重要。因為投資人並不在乎價格調整需要多少時間，所以這就是區分投資人和投機者的時候，而且投機者的問題此時也會變得更複雜。股票和衣服一樣，也有流行與否的問題。證券雖然價值會被低估，但是如果已經不流行，投機者就會不感興趣。因此投機者研究真實價值的因素時，也要研究股市的心態。

股市就像房市

影響證券價值的因素有很多，業餘交易者若想成為成功的投機者，可能會覺得價值研究並不容易，不過也會覺得很有意思、有利可圖，而且很複雜。和任何其他東西一樣，判斷證券價值的主要方式就是比較。

（本文出自《投機與投資的藝術》） 舉例來說，稱職的不動產估價師會比較同一地區其他房產最近出售的價格，雖然兩個房地產不完全一樣，但是予以適當調整，即可估算出合理的真實價值；而在證券市場，稱職的交易者也會比較一檔證券和其他類似證券的價值，斟酌兩者的差異，並估算合理價格。他也會非常重視證券價格的走勢，因此也必須比較最近與過去類似的證券市場情況，判斷走勢。

影響價格走勢的因素太多，即使只是最重要的因素也無法在一章討論清楚。但關於「投機是什麼？」這個問題，本章已經回答夠多了。事實上，投機和投資是分不開的。投資人必須承擔一些投機的風險；聰明的投資人會追求特定的投機性獲利。投資人若有時間、秉性適合，也有能力，就可能會進一步賺取投機性獲利，而不只是用資金賺取股利和利息收入。

投機行為是在為投資人提供寶貴的服務，就像擔任投資人的開路先鋒，因為他會尋找最有利可圖的投資管道、提升投資持股的市場流通性、協助維持金融體系的運作，而金融體系的設計本來就是為了服務投資人。

（本文出自《史上最大投資機會》，作者：菲利浦．凱瑞特 ）