鋼鐵公司突爆一筆1萬股賣壓、最高評等金邊債券也爆100萬美元賣壓 慘跌現況曝

一個民主的機構

無論是投資人或投機者，都可以進入股市，券商不知道也不在乎客戶是投資人還是投機者。券商當然會知道客戶是用現金或選擇融資交易，但是這樣的差別並不能定義客戶屬於哪一個類別。

現金交易者買進的原因，可能是著眼於未來的價格上漲，而融資買進的人則可能稍後就會繳清餘款，並且永遠持有股票以賺取收益。我們可以說，只買評等較高債券的人就是投資人，但即使是這樣的投資人也必須承擔某些投機的風險。

另一方面，融資交易者若是不斷調整在市場裡的部位，就算不是賭徒，也一定是投機者。在這兩個極端之間有無數的等級，買賣證券的人多少是投機與投資兼具，幾乎不可能畫下清楚界線，然後說這一邊的人「是投資人」！而那一邊的人「是投機者」！

是希望，還是判斷？

前面提到字典對投機的兩個定義，實際上的關係其實比外表看來更密切。投機者「思索」交易的證券或商品期貨所處的條件，是身為投機者的第一步。請注意，韋氏並沒有說「希望」價格會上漲，而是說「預期」價格會上漲。對賠率1 賠10的賽馬「火星塞」（Spark Plug）下注100美元的人，可能會希望這匹純種馬能最先抵達終點。

（本文出自《投機與投資的藝術》） 面對任何像是賽馬這麼不確定的事，沒有合乎邏輯的根據來預期好的結果，因此賭徒並不是投機者。如果這個人買進麥克貨車（Mack Trucks）100 股，希望股價上漲，並非根據判斷，就仍是賭徒。即使他是在聽說某個小道消息，或甚至是看過知名券商給客戶的市況建議信，就在一知半解的情況下買進，也不會改變他是賭徒的事實。

其實股市的活動常常會有賭博的性質，那些譴責股市投機的人，通常是因為他們認為股市就是在賭博。但投機者是運用智力判斷，寫下委託單交給券商，他們其實對社會提供非常重要的服務。

為投資人開路

正如水因為受到地心引力的影響而往低處流，所以永遠會持平，證券市場的價格也永遠都會受到價值水準的吸引。投機行為讓價格有動力可以進行調整，是否有新的產業興起、滿足新的需求、為社會帶來新的財富、需要大量新的資金？機靈的投機者會發現機會，買進證券，對投資大眾宣傳這個機會的展望，並且讓人相信這個機會。

曾經生意興旺的公司是否陷入困境、獲利是否下滑、經營者是否能力變差？投機者會在市場尋找這些隱藏的弱點，針對弱點提出攻擊，廣為宣傳這檔股票的價格問題，及時對其他投資人示警。這麼來說，投機者其實是投資人的開路先鋒，總是設法讓市價與投資標的價值一致、為成長中的企業開啟新的資金來源、停止供給資金給那些沒有善用已經握有資源的企業。

提高市場流動性

股票投機的一大好處和股票賭博一樣，就是提供投資人持股的流動性。在其他條件相同的情況下，愈多人對某檔證券感興趣，它的市場就愈大。也許市場流動性的定義應該是：在面對異常大量的供給時，仍能維持其價格水準。當美國鋼鐵公司普通股忽然有一筆10,000 股賣壓，以及如艾奇遜、托皮卡和聖塔菲鐵路（Atchison, Topeka and Santa Fe Railway）這類優良公司的最高評等金邊（gilt-edged）債券面臨100萬美元賣壓時，美國鋼鐵公司股價的跌勢可能較輕。股票的市場流動性高，主要是因為有投機活動。

在將價格拉回與價值一致的過程中，投機者的心態和投資人是一致的，因為想要優於平均的報酬率。聰明的投資人成功達到這個目標，肯定也從中獲得相當大的投機獲利。投資人可能不像堅定的投機者那麼快就獲利了結，但顯然成功的投資人和聰明的投機者其實都是同類型的人，只是程度有所不同。

（本文出自《史上最大投資機會》，作者：菲利浦．凱瑞特 ）