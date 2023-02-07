法說會行情暖身？聯詠、面板雙虎股價先表態
電視面板報價連續3個月持平，不過，市場傳出議價能力相對較弱的小型電視品牌廠或電視代工廠，恐將面臨「被漲價」壓力，電視面板醞釀漲價，加上面板驅動IC聯詠（3034）、面板大廠友達（2409）法說會將在今明兩天相繼登場，今（7）日股價上漲，市場關注是否為法說會行情預先暖身。
根據市調機構集邦科技（TrendForce）公布2月上旬面板報價，電視面板價格連續三個月持平，法人擔憂，面板報價維持先前的低迷走勢，友達、群創（3481）本季恐仍將面臨虧損逾百億元的壓力，單季每股淨損恐達1.5元。
不過，由於面板廠嚴格控管產能利用率，在策略操作下，規劃拉抬面板價格，議價能力相對較弱的小型電視品牌廠或電視代工廠，恐將面臨「被漲價」壓力。
面板相關族群法說會將相繼召開，聯詠法說會今日盤後將登場，友達則是明（8）日舉行年度實體法說會，公布去年第4季及全年營運成果，並釋出本季展望。
美系外資預估，電視面板價格可能比預期的時間更早恢復，認為在面板價格觸底反彈趨勢下，給予群創優於大盤評等，友達則是中立評等。
台股今日以15,376.12點開低，一度翻紅至15,462.1點，盤中指數震盪，面板股表現強勢，友達開高走高，盤中漲幅逾3%，群創盤中漲幅逾2%，面板驅動IC聯詠下午將召開法說會，早盤以360元開出，一度達366.5元，盤中漲幅逾2%。
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