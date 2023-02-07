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生技股兔年以來天天漲 這檔漲勢最驚人

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股兔年來大盤指數攻上萬五關卡，一度衝達15,617.73點，昨日大跌，今（7）日開低震盪，生技股成為資金轉戰的熱門族群，統計兔年來上市櫃生技股的表現，晉弘（6796）早盤一度亮燈漲停，股價衝達104.5元，兔年來漲幅達39.51％，成為最會漲的生技股。另外，和康生（1783）、台生材（6649）、強生（4747）等股漲幅也超過二成。

台股今日以15,376.12點開低，一度翻紅至15,462.1點，盤中指數在平盤上下震盪，生技股持續吸金，上市櫃生技股漲幅都超過1%，表現較大盤強勢，其中，上櫃生技鐿鈦、保瑞亮燈漲停，漲幅逾半根停板的個股包括長聖、高端疫苗、立康、強生等，皇將、台康生漲幅逾4%。

上市生技股部分，漲幅超過半根停板的有晉弘。另外，和康生漲逾4%，國光生、佳醫、訊映上漲逾3%，美時、承業醫上漲逾2%。

統計生技股兔年來的漲幅（截至2月6日），漲幅排名依序為晉弘、台生材、德英、和康生、佰研、全宇生技、承業醫、皇將、訊映、北極星藥業-KY、強生、國光生等，漲幅超過14%，但今日股價並不是全部都上漲，因此漲幅也有變動，不過晉弘仍是高居最會漲的生技股寶座。

晉弘去年拋棄式鼻咽內視鏡取得衛福部食品藥物管理署（TFDA）、美國食品藥物管理局（FDA）醫材許可證，市場看好，今年下半年將有顯著貢獻，營收占比有望衝至二成，加上公司規劃今年將取得拋棄式膀胱鏡、拋棄式支氣管鏡在美許可證，及拋棄式通用鏡在歐洲、日本的醫材許可證，可望增添未來營運動能；晉弘今日以96元開高後一度衝漲停104.5元，盤中漲幅逾6%，兔年來已上漲超過33%。

和康生目前產品包括膠原蛋白與玻尿酸應用，膠原蛋白去年營收占比略高於五成，玻尿酸則約45～50%；今、明兩年將持續規畫擴產，短期以現有空間的產線配置優化，中期期望尋求新廠擴建；早盤以59.9元平盤開出，一度拉升至64.8元，盤中漲幅3.67%，兔年漲幅逾二成。

另外，台生材股價雖然翻黑，但兔年來漲幅仍超過二成；強生以55元開出，一度拉升至59元，盤中漲幅6.44%，兔年來漲幅也超過二成。

生技股 國光生 台股

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