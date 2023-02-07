蛋價好貴波動頻繁 商人買進一箱雞蛋如果賣出前蛋價就上漲…手法差很多

投機到底是指什麼？字典怎麼說？

那麼，投機（speculation）到底是什麼？著名的《韋氏字典》（Webster’s Dictionary）給予speculation 這個字幾個定義，包括：(1)「對任何事物各層面的看法；思索」；(2)「買進土地或商品等，並且預期價格上漲，然後賣出獲利」。韋氏對第二個字義還加上自己的觀察，指出「少數人因投機獲得財富，但是許多人卻因此破產」。

韋氏的看法是，區分投資與投機性交易的方法在於動機。根據韋氏的說法，在1915年以60美元買進美國鋼鐵公司（United States Steel Corporation），並打算賣出獲利的人，就是投機者。

但是他也可能改變心意，不想賣出，把這檔股票加入永久投資清單。另一方面，在1921年以95 美元買下美國電話電報公司（American Telephone and Telegraph Company）股票的人，因為想要領取優於8%的股利報酬率，所以他不是投機者，但是他也有可能因為幾週後股價上漲10美元的誘惑而賣出股票。

雖然交易的結果可能和當初的意圖不同，但是顯然我們在定義投機時，無法忽略動機這個因素。本書將投機定義為「買進或賣出證券或大宗商品，並預期從價格波動中獲利」。

雞蛋賣出前，蛋價就上漲

商人買進一箱雞蛋，並打算以多出幾美分的價格一次賣出12顆，這樣不算投機，但是如果在雞蛋賣出前，蛋價就上漲，他可能從中賺到投機性獲利。

在6月買進一整車雞蛋，然後在12月從倉儲地點賣出，這也不是投機，但是雞蛋價格卻對相關獲利造成很大的影響。純粹的投機包括在同一個市場裡買進和賣出，卻沒有提供任何配送、倉儲或運輸的服務。

有組織的市場

雖然你可以投機的標的，包括起司、紙、椰子油或是任何想像得到的商品期貨，但大部分的投機都在股市和有組織的商品期貨市場。芝加哥商品交易所（Chicago Board of Trade,CBOT），是小麥、玉米、燕麥、豬肉及其他糧食的投機市場；紐奧良棉花交易所（New Orleans Cotton Exchange） 與紐約棉花交易所（New York Cotton Exchange） 是棉花投機者的市場；紐約咖啡和糖交易所（New York Coffee and Sugar Exchange）則是交易咖啡與糖期貨的市場。

（本文出自《投機與投資的藝術》） 為了避免實物交割大量商品，甚至是倉庫收據給投機者，在交易所交割的是未來交付的合約。由於這些合約必須是制式合約，所以可以組織交易所交易容易分級的期貨商品。有些期貨商品非常重要，如羊毛，不能以這樣的方式評等，因此羊毛並不像棉花那樣有專門的交易所。

最重要的有組織市場就是證券交易所，並以紐約證券交易所（New York Stock Exchange）為首，上千檔個股與更多的債券，在這個世界上最大的有組織證券市場掛牌交易；其他數百種證券，則都是在紐約場外交易所（New York Curb Exchange）和其他地區性的交易所交易。

這些交易所對掛牌交易證券的券商要求很嚴格，並且限制會員公司收取的手續費。此外，交易所也致力維護自由和開放的市場。

（本文出自《史上最大投資機會》，作者：菲利浦．凱瑞特 ）