MSCI季度調整 創意納入機率高、宏碁慎防被移除

MSCI明晟季度調整於台北時間2月10日凌晨公布結果，並於2月24日尾盤生效，統一投顧研究部根據2022年第4季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動，搶先研判創意納入機率高，台股權重預期持平。

根據統一投顧研究指出， 2023年元月至2月3日台灣加權指數及MSCI台灣指數分別上漲10.3%及12.8%，表現位居前段，雖無A股納入因子調整干擾，但MSCI指數加碼中國大陸的趨勢不變，故研判台股權重預期持平。

回顧2023年元月至2月3日新興國家股市的表現，以香港、台灣、南韓指數表現較佳；馬來西亞及印度較為弱勢。MSCI台灣指數上漲12.8%，位居新興市場首位。雖然中國A股納入因子今年沒有調高，但MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，故研判台股權重持平。

另一研究結論是創意（3443）納入MSCI成分股機會高。回顧2022年第4季個股的表現，市場排名居前100名，且尚未納入MSCI成分股的個股有：創意、合一（4743）、裕融（9941）、中美晶（5483）、信驊（5274）、緯創（3231）、大成鋼（2027）等。考量市值變化及落後成分股抽換，預期創意在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

此外，宏碁（2353）市值排名落後，需提防遭移除之風險。觀察最新市值排名落在104名的宏碁，且外資持股比率已降至30%，需提防本次有遭到移除的風險。