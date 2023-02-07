瘋了？ 下屬前途光明卻熱衷研究股票自毀前程 律師蹲號子看報價…工作丟一旁

金融從業人員是「寄生蟲」？

一本介紹投資的專書不需要多做辯解，只要不是社會主義或共產主義者，多少都會感受到資金在現代社會扮演重要的角色。我們會毫不遲疑地承認，犧牲享樂以累積財富，並用於投資的人，有權得到公平的報酬。智力不差的人也都會承認，因為有數十萬名投資人，我們的電話系統才能不斷成長，所以讓他們領取平均8%的報酬是非常公平的。

同樣也要承認的是，我們必須維護一個複雜的金融體系，如此一來，紐約教師辛苦儲蓄的1,000美元，才能投資建設加州的水力發電廠。只有對經濟學一竅不通的人，才會認為債券銷售員、券商和其他金融從業人員是「寄生蟲」或「不事生產的人」。

投機卻是另一回事，一般人完全不知道，成功投機者的財務增加對社會有什麼貢獻。以一般人對投機操作方式的了解，看到的都是虧損大於獲利。因為表面上看來，金融市場的投機操作對社會似乎沒有好處，所以一般人相信，投機就像賭博一樣，獲利和虧損的金額只是此消彼長。難怪像是傑伊．古爾德（Jay Gould）、丹尼爾．德魯（Daniel Drew）及其他知名的投機者，一直都不受大眾歡迎。

小麥的投機

很可惜，對大部分的人來說，一提到「投機」（speculation）這個詞彙就會想到「股票」（stock）。當地麵粉廠老闆亨利．羅賓森（Henry Robinson）的鄰居聚集在鄉村俱樂部高爾夫球場第19洞附近，當他們聊到羅賓森時，很自然地認為羅賓森是精明的生意人。但是他之所以事業有成，主因可能是他對小麥市場的眼光精準，而不是因為他在製造或做生意的能力很好，但卻沒有人會說羅賓森是成功的投機者。雖然麵粉廠營運涉及的投機行為，只是主要業務的附帶工作，但仍是投機的行為。

「百萬財富之舞」

不需要什麼深奧的研究就可以知道，各行各業都存在這種投機行為。1920年，正在興起的糖業市場將糖價推升到最高點，每磅22.5美分，世界上所有的糖製造商或精製業者，都從這個短暫的榮景中獲利。產糖國古巴因而陷入過度的狂歡，史上稱為「百萬財富之舞」（Dance of the Millions）。

到了1921年崩盤時，糖價跌至每磅2美分，幾乎沒有任何製造商能獲利。幸好這些極端的情況都很罕見，但是每種商品期貨的價格卻不斷波動，無論是鋼鐵製造商或布料行的老闆，每個做生意的人都會受到自己交易產品的價格波動影響。

必要的投機者

要能成功經營棉花廠，精明採購原料的能力幾乎就和管理工廠運作效率的能力一樣重要，因此一個成功的棉布料製造商，在很大的程度上可以算是一個成功的棉花原料投機者。如果他在錯的時間買進棉花，或是沒有在對的時間買進，獲利就會減少，或是根本賺不到錢。這被認為是理所當然的，就連那些反對股票投機的人也這麼認為。

（本文出自《投機與投資的藝術》） 看到這裡，馬上就會有人說，股票投機者和生意人兩者之間有很大的差別。這些人會說，後者並非自行選擇當投機者，做生意本來就會有一些投機性風險，所以必須運用良好的判斷力，盡可能將風險降到最低。然而，投機是他的生意附帶的，棉布製造商經營棉花廠，並非為了利用棉花來投機，他經營棉花廠是為了供給世人棉製品，投機是必要之惡。

有些人可能會說，股票投機者就沒有這麼值得敬重的藉口。股票投機者只是無形資產的買方和賣方，而這個無形資產在他持有時，並未轉變成任何其他東西。如果他賣出的股票下跌，只是犧牲不幸的買方，使他變得更富有；如果他買進的股票上漲，也不是因為他而如此。事實上，他是應該忙碌的閒人，是資金可能有更好用途的資本家。

有些人對股票券商的客戶也有類似觀點，更是強化一般人對投機者的看法。舉例來說，律師事務所合夥人放著工作不管，浪費時間研讀早報的報價，還待在號子裡盯著股價不肯離開，這是其中一個對股票投機很強烈的批評；商人看著前途大好的下屬失去對工作的興趣，卻熱衷研究股票；還有一些眾所皆知的數據，例如95%買股票的人長期都賠錢，卻沒有人知道這些數據是怎麼來的，也沒有人質疑真實性。這些都是隨處可見，對股票投機的批判。

投資人必須投機

但會不會有人認為證券投機是伴隨生意而來無法避免的一部分，就像棉花投機對布料商來說是無法避免的？當然！投資人本身就像任何生意人一樣是投機者。如果有人自豪地說：「我從不投機。」他就是無知的投機者，而且可能投機都賠錢。正如大宗商品價格不斷改變，對生意人的財富會有非常大的影響，證券價格同樣也在持續變動。

舉例來說，一位寡婦在1914年以單價95美元買進殖利率4%的債券，後來請銀行員解釋「到期殖利率」（Yield to Maturity）的意思，這就表示她也知道情況。她聽說除了每年40 美元的利息，投資報酬還包括支付價格和票面價格之間的50 美元價差，所以當持有債券愈接近到期日時，理論上，債券價格每年都會提高一點。

她說：「聽起來很好，但是其實價格已經下跌了。」即使是最高評等的證券，還是有無法逃避的投機風險。學鴕鳥把頭埋在沙子裡，然後說：「我從不投機！」也不會降低投機的風險。

（本文出自《史上最大投資機會》，作者：菲利浦．凱瑞特 ）