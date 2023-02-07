快訊

孩子嘻戲噪音擾鄰遭控是惡鄰　隋棠一句話讓鄰居心寒提告

嘉義市驚傳情殺！女子遭60公分棍棒打死 疑行兇男子逃回桃園「又傳墜樓」

懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

升息步調放緩 主要債市迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國聯準會上周宣布升息1碼符合市場預期，雖同時暗示緊縮或會延續，不過升息速度的放緩仍使市場風險情緒轉佳，激勵主要債市表現。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括投資級債、新興市場債與非投資級債等皆迎來資金淨流入，資金動能回溫。

安聯投信表示，美國聯準會最新利率決策會議升息１碼，雖聲明暗示利率仍可能升高，但市場也解讀升息週期將逐漸走向盡頭，而相關升息放緩的訊號，也使市場對經濟軟著陸的期待升溫，風險資產相應受惠。觀察全球主要債市，在美國10年期公債殖利率單周走升下，部分政府與通膨相關債券走跌，信用債則是大多收紅，其中又以非投資級債、與股票連動度較大的可轉債漲幅較為明顯。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，雖聯準會此次會議聲明中仍提及不宜過早放鬆政策、目前利率水準尚未達充分限制水準，但與過去數次聲明比較，仍有兩點不同：首先是通膨仍在高位但已進入減緩進程；其次是雖可能會繼續升息，但較激進升息步調的必要性已有降低，後續將關注對貨幣政策的滯後影響。

許家豪表示，預期包括通膨緩和的利多，和經濟衰退風險增加的利空兩者間的差距，將是在2023上半年影響全球金融市場的主要因素。根據歷史經驗顯示，風險資產在通膨率降溫時表現強勁，但在經濟衰退的狀況下則是相反。

許家豪表示，諸如地緣政治緊張延續、通膨、經濟面臨下行風險以及央行政策等因素，都讓投資人在新的一年終將持續面臨挑戰；不過儘管衰退風險仍在，但有些機會也會因市場經歷了較大修正而出現，故在投資上態度可審慎、但不需太過悲觀。

許家豪表示，因機會有望在今年浮現、投資上建議可以適度降低現金部位；而在債市部分，也可適時拉高債券的部位，主要是因為考量債券的收益率在經歷了修正後明顯提高，加上今年經濟放緩的大環境結構下，也有利包括公債在內債市的表現，但宜聚焦評級較高者。

美國聯準會 升息 債市

延伸閱讀

買債王爆黑馬 王道銀出線

新興債市 買點浮現

固定收益ETF 熱錢湧入

新興美元投等債 有甜頭

相關新聞

台股開盤下跌16.7點 早盤由黑翻紅

周二（6日）美股四大指數收盤全數下跌，今（7）日亞股中日、韓股市走揚；而台股以下跌16.7點開在15,376.12點，早...

2/7【早晨財經速解讀】崩!台積電跌3% ADR戴爾裁6600人 企業獲利衰退難避免?

美國股市周一收跌，投資人關注聯準會（Fed）主席鮑爾周二的談話可能打壓市場對他近期表態的看漲反應，同時對Fed會將繼續堅定緊縮路線的押注也在增加。

美4大指數收低 法人：跳空缺口回補為多空指標

美國股市4大指數6日收低，台股6日下跌209.84點，收在15392.82點；分析師指出，台股跌破5日均線支撐，1月30...

任何人推薦股票要逆勢賣出 金融專家籲「消除三個基本神話」、進場時間點決勝負

股票是生產性資本，是任何結構良好、多元化及以資產為導向的投資組合的重要支柱。股票是一個絕佳機會，只需點擊幾下滑鼠便可在自己舒適的客廳裡加入世界上最好的公司。特別是在德國，股市經常被譴責為賭場。

台積電ADR大跌3% 較台北交易溢價4.7%

台積電ADR周一大跌3%，收在91.83美元，較台北交易溢價4.7%。費城半導體指數同日跌1.7%。

鎖定台積獲利了結 外資終止連14買

美國非農就業數據超乎預期強勁，市場憂慮美國今年底降息無望，加上與美中因氣球事件關係緊張，熱錢失望性賣壓出籠，外資昨（6）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。