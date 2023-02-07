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台股開盤下跌16.7點 早盤由黑翻紅

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

周二（6日）美股四大指數收盤全數下跌，今（7）日亞股中日、韓股市走揚；而台股以下跌16.7點開在15,376.12點，早盤由黑翻紅，小漲40餘點，站回15,400點之上。台積電下跌2元，開在524元。權值股中，聯發科、長榮、鴻海走揚。

就業數據超強，迫使投資人轉換心態、開始考慮美國聯準會恐怕要等待較⾧㇐段時間才會降息的可能性，美國四大指數在聯準會（Fed）主席鮑爾發表談話前夕全面走軟，殖利率上揚拖累科技股。

美股道瓊指數下跌34.99點，或0.1%，收33,891.02點。那斯達克指數下跌119.5點，或1%，收11,887.45點。標普500指數下跌25.4點，或0.61%，收4,111.08點。費城半導體指數下跌52.36點，或1.70%，收3,029.74點。

法人認為，美國各項經濟數據，尤其是通膨率，仍是Fed作為升息、緊縮貨幣的重要依據，若經濟數據依舊亮眼，通膨率控制的不太理想，Fed恐怕會延⾧升息的時間，而利率維持在高檔愈久，美國高成⾧的科技業的獲利就受到更大的考驗，直接將影響台灣電子產業的復甦時間，因此短期跌深反彈電子股，可能再拉回整理，大盤也將在14,800~15,600區間震盪，而類股依然保持輪漲格局，投資人可利用震盪汰弱換強。

美國聯準會 Fed 台股

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