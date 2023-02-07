任何人推薦股票要逆勢賣出 金融專家籲「消除三個基本神話」、進場時間點決勝負

「你需要勇氣開始行動，但結果取決於運氣。」 德謨克利特（Demokrit）

股票是生產性資本，是任何結構良好、多元化及以資產為導向的投資組合的重要支柱。股票是一個絕佳機會，只需點擊幾下滑鼠便可在自己舒適的客廳裡加入世界上最好的公司。特別是在德國，股市經常被譴責為賭場。

年輕人不懂「股市」名詞

然而，德國人之所以有這個觀念，並不是因為股市本身，而是由於德國私人投資者缺乏金融智慧和缺乏運氣而投入金融市場。近二十年來，我們的學校和教育系統成功地教授年輕人未來的謀生技能，但從未提及「股票」、「股市」、「金錢」及「公司參與」這些名詞。

我們每天都在和錢打交道，為它工作，為它付出寶貴的、有限的生命，但幾乎沒有人知道如何投資自己的錢，哪些投資有意義，而哪些投資又是徒勞無功的。基於這個原因，我們在自己的YouTube 頻道上試著積極推廣金融教育。多年來，我（弗利德里希） 持續呼籲在學校開設「貨幣、金融及經濟學」這門課。

年輕人有能力製作很酷的TikTok 影片和拍攝完美的Instagram 照片，但談到貨幣創造、三法則及百分比計算時，往往看到一張張全然困惑的臉孔。結果是：國民的財力不足，貧困老人越來越多。

每個人肯定都認識在2000年網際網路泡沫最嚴重的時候投資電信股票或新市場上的某家公司，結果虧了一大筆錢的投資人，自此之後逢人便大肆宣揚股市只適合賭徒和邪惡的投機者。

買高賣低 隨波逐流

還有，是的！在證券交易所裡有家賭場，但它只有在你處於投機泡沫周期結束時才會開門。這時媒體也會大力吹捧。記住，這些都是反向指標！如果《畫報》（Bild）或任何人推薦股票，切勿隨波逐流，要逆勢賣出。

遺憾的是，許多投資人正好採取相反策略，他們在價格特別高且每個鄰居都在投資時進入股市。相反地，當價格大跌且股價便宜時，他們選擇賣出。

（本文出自《史上最大投資機會》） 當股市泡沫破滅時，當然在這些人心中留下強烈的記憶。這就是為什麼識別週期並正確地操控它們是如此重要的原因。

我們還必須明確區分股票投資與衍生性商品市場的差異。衍生性商品市場確實已經失控，墮落成世界上最大的賭博場所，大型投資銀行和避險基金試圖相互智取，而且整件事對它們來說基本上沒有風險：因為如果出現問題，中央銀行及／或納稅人會出手拯救。

到目前為止，這張安全網始終維持在安全狀態，輕柔地抓住那些不擇手段的職業賭徒，然後將它們推上比以往更高的位置。銀行有了更多的資金、更多的自信，以及確信萬無一失的信心，堅信在沒有其他選擇的情況下，它們在任何時候都會被視為「具有系統重要性」而得到拯救。讓我們再回到股票的話題上。

參與公司發展、關注營運

相較之下，購買股票是參與公司一種完全正常的管道。作為股東，你向公司提供資金，而作為回報，你從此參與這家公司的成功或失敗。這聽起來不像是賭場，而是無聊的市場經濟。

也許你任職一家中小型企業。如果這家公司在證券交易所上市，你現在可以投資你的雇主，從此「唇齒相依」（skin in the game），也就是說，你不僅能獲得工資，還可參與公司的成功與發展。

也許這將激勵你們一部分的人努力工作。如果你現在想：「看在上帝的份上，我絕不會給老闆任何錢，也不想持有它的股票！」你就應該考慮終止你們的僱傭關係。當你對一家公司的商業模式深信不疑時，你才應該成為該公司的雇員為其工作。

破除三個神話

自2008年以來，股市持續地上漲，未出現重大中斷。當然，這是不健康的，而且不會長久，因此這也不會是常態。但很多人這麼認為：感謝社交媒體，越來越多的年輕一代股票投資者擠入這個市場。他們可能從未聽說過網際網路泡沫或德國電信公司（Telekom），只是單純地認為：「嘿，我在這裡只會變得更富有。」

YouTube 或TikTok 上的所謂金融專家告訴他們，除了投資股票外，沒有其他的選擇，而且投資時機（如果有的話）只是次要的。這些建議的要點是，人們應該長時間投資股票，因為它基本上只會上漲。

但是，讓我們在這裡消除三個基本的神話：

• 神話一：除了股票別無選擇。

• 神話二：入場時間對股票來說無關緊要。

• 神話三：目前所有投資都被高估。