2/7【早晨財經速解讀】崩!台積電跌3% ADR戴爾裁6600人 企業獲利衰退難避免?

美國股市周一收跌，投資人關注聯準會（Fed）主席鮑爾周二的談話可能打壓市場對他近期表態的看漲反應，同時對Fed會將繼續堅定緊縮路線的押注也在增加。

道瓊工業指數跌34.99點，跌幅0.1%，收33,890.16點；標普500指數跌25.40點，跌幅0.6%，收4,111.04點；那斯達克綜合指數跌119.51點，跌幅1%，報11,887.45點。費城半導體指數跌1.7%。

鮑爾談話成變數

鮑爾有機會在周二的談話提醒華爾街押注2023年降息可能錯估了形勢。聯邦基金利率期貨顯示3月升息25個基點幾乎已經成定局，同時押注5月再次進行相同幅度升息的機率為75%。而6月升息機率也從上周一的8%以及在鮑爾召開記者會後一度低至4%的水準升至28%。

「Fed主席鮑爾每次講話都是一個重大變數，」 Wolfe Research 的Chris Senyek說，「投資人將關注他是否會從上周三的鴿派基調倒退，尤其是在金融狀況和美國的通膨緩降的過程。我們仍然認為，Fed將「在更長時間裡進一步升息」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，1月強勁的就業報告增加了Fed最終將利率升至比預期更高水平的可能性。

Allspring Global Investments高級投資策略師Brian Jacobsen說：「我們看到了那份強勁的就業報告，投資人不得不重新評估Fed和經濟的前景如何。明天，值得留意鮑爾是否延續從鷹派到鴿派的轉變。」

大型股重挫 美中關係緊張

地緣政治方面的疑慮也隨之而來，美國上市的中概股第三天大跌，因美軍擊落了一個疑似中方的監控氣球。

此外，知情人士透露，美國準備最早本周對俄羅斯生產的鋁徵收200%的關稅，以期在俄烏戰爭一周年紀念日臨近之際繼續對莫斯科施加壓力。

蘋果、亞馬遜和Google母公司Alphabet等大型股的重挫也打壓市場信心。戴爾宣布將裁員約6,650人，成為最新一家裁員數量在上千的科技公司。

蘋果和Alphabet各跌1.8%、亞馬遜跌1.2%%、戴爾跌3.0%。

美國最大的肉類公司泰森食品（Tyson Foods）跌4.6%，表示第1季獲利下降70%，並低於預期。

紐蒙特礦業(Newmont Mining)跌4.5%，該公司欲出價169億美元收購澳洲礦企Newcrest Mining，以打造一個全球黃金巨頭。

路孚特數據顯示，分析師預料第4季標普500指數成分股企業上季獲利下降2.8%。

特斯拉上漲2.5%，美國陪審團周五裁定，執行長馬斯克及特斯拉無需為誤導投資人負責，馬斯克2018年推文稱已經獲得了將特斯拉下市的資金。

AMC EntertainmentAMC.N和GamestopGME.N等網紅股在尾盤也獲得了動力，分別收高11.8%和7.2%。

標普500指數的11大類股中，除公用事業和必需消費品外大多收低。