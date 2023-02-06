出貨淡季到 法人維持大立光中立投資建議

在台股上市櫃中有1,700多檔股票，如何找出當天做多或是做空的股票，是時機交易投資人最苦惱的事。靠追籌碼賺到上億元的麥克連，以獨創的三大法人籌碼表，以及類股的資金流向表，找出剛起漲的飆股，讓他在台股市場賺到逾億元。

2023-02-06 15:24