快訊

不景氣衝擊！今年科學園區營業額有多慘？國科會預告了

懶人卡／志願怎麼填？「積木法」寫自述 112學測個申教戰守則一次看

出貨淡季到 法人維持大立光中立投資建議

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

大立光（3008）1月營收32.6億元，符合市場預期，投顧法人指出，隨iPhone進入出貨淡季，上半年鏡頭出貨將持續衰退，加上短期安卓旗艦手機未見成長跡象，維持「中立」投資建議。

展望第1季，法人分析，升息壓抑終端需求、iPhone 14升級幅度有限，導致銷量不如預期，鏡頭價格與出貨量修正幅度大於往年；陸系手機廠雖發表高階手機，但市場需求仍然疲軟，預期大立光營收、毛利率將較上季下滑。

iPhone15 Ultra將導入潛望鏡頭，為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級，法人預期搭載於iPhone15 Ultra的潛望鏡頭規格為1G+3P，為減低鏡頭模組高度需進行鏡片D-Cut加工，有利於提升潛望鏡頭單價，成為手機鏡頭產業亮點。

法人指出，定價500美元以上的高階手機佔全球手機出貨量24%，其中，iPhone、三星各約占15%、5%，其他品牌約4%，由於iPhone進入出貨淡季，且預見至上半年止鏡頭出貨將持續衰退，加上安卓旗艦機出貨短期未見成長跡象，持續中立看待大立光。

手機鏡頭 高階手機 iPhone

延伸閱讀

陸外交部霸氣回覆氣球事件：美方不要沒完沒了 升級擴大

比Pro Max更強！傳iPhone明年推更高階的Ultra機型

智慧機今年現三轉圜利多 外資：安卓復甦強壓iPhone鏈

大立光元月營收 探近八月低點

相關新聞

跟著資金流向 挖掘波段飆股

在台股上市櫃中有1,700多檔股票，如何找出當天做多或是做空的股票，是時機交易投資人最苦惱的事。靠追籌碼賺到上億元的麥克連，以獨創的三大法人籌碼表，以及類股的資金流向表，找出剛起漲的飆股，讓他在台股市場賺到逾億元。

台股下跌209.84點失守5日線 三大法人賣超164.52億元

台股今(6)日開低走低收最低，台積電（2330）尾盤再下殺，加重跌勢，終場收在15,392.82點，下跌209.84點，...

ABF載板三雄再遭外資降目標價 股價同步重挫逾5%

外資連日來針對ABF載板發出報告，且相繼調降ABF載板三雄的目標價，亞系外資最新報告同步調降欣興（3037）、南電（80...

外資看壞需求前景 ABF三雄股價逆風

外資看壞需求前景，著眼ABF載板上半年面臨平均售價（ASP）及毛利率的壓力，下修欣興、景碩及南電獲利預估與目標價，ABF...

台積電最後一盤爆7,194張成交量 收最低526元、市值滑落14兆

台股今(6)日開低走低收最低，權王台積電（2330）尾盤再下殺，最後5分鐘爆出7,194張成交量，一口氣再壓低3元股價，...

尾盤調節賣壓出籠 台股失守5日線 跌209點收15,392點

尾盤調節賣壓出籠，台股今（6）日跌幅擴大，最後一盤壓低48.47點，終場下跌209.84點或1.3%，收在15,392....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。