出貨淡季到 法人維持大立光中立投資建議
大立光（3008）1月營收32.6億元，符合市場預期，投顧法人指出，隨iPhone進入出貨淡季，上半年鏡頭出貨將持續衰退，加上短期安卓旗艦手機未見成長跡象，維持「中立」投資建議。
展望第1季，法人分析，升息壓抑終端需求、iPhone 14升級幅度有限，導致銷量不如預期，鏡頭價格與出貨量修正幅度大於往年；陸系手機廠雖發表高階手機，但市場需求仍然疲軟，預期大立光營收、毛利率將較上季下滑。
iPhone15 Ultra將導入潛望鏡頭，為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級，法人預期搭載於iPhone15 Ultra的潛望鏡頭規格為1G+3P，為減低鏡頭模組高度需進行鏡片D-Cut加工，有利於提升潛望鏡頭單價，成為手機鏡頭產業亮點。
法人指出，定價500美元以上的高階手機佔全球手機出貨量24%，其中，iPhone、三星各約占15%、5%，其他品牌約4%，由於iPhone進入出貨淡季，且預見至上半年止鏡頭出貨將持續衰退，加上安卓旗艦機出貨短期未見成長跡象，持續中立看待大立光。
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