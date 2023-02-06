ABF載板三雄再遭外資降目標價 股價同步重挫逾5%

外資連日來針對ABF載板發出報告，且相繼調降ABF載板三雄的目標價，亞系外資最新報告同步調降欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）目標價；日系外資則調降欣興評等及目標價；南電1月營收出爐，美系外資重申減碼評等，目標價下看165元；三家公司今(6)日股價同步重挫，跌幅都超過半根停板收盤，尤以南電跌幅6.27%最大，收在239元。

美系外資日前下修欣興、景碩、南電今、明年的獲利預估，且下修目標價；其中，欣興今目標價由125元調降至118元，重申中立評等；南電目標價由180元調降至165元，重申減碼評等；景碩目標價由90元調降至87元，重申減碼評等。

亞系外資最新報告雖維持優於大盤表現評等，但目標價則是下修，亞系外資認為，IC載板上半年仍面臨挑戰，包括平均售價(ASP)及毛利率的壓力，但預估下半年將出現改善。

亞系外資調降ABF載板三雄目標價，其中欣興目標價由308元降至216元；南電目標價則由424元下修至297元；景碩目標價由252元調降至156元。

另外，日系外資擔憂產業下行風險恐將更久且更深，反映需求前景惡化，及價格的壓力，將欣興評等由原先買進調降至中立，目標價由176元調降至150元。

南電1月合併營收41.06億元，月減28.5%，年減21.6%；1月營收表現主受工作天數、匯率、BT需求不佳等因素影響，預期今年首季營運是谷底，但首季ABF需求還不錯；不過，在南電1月營收表現疲軟下，美系外資重申減碼評等，目標價下看165元。

台股今日開低走低收最低，早盤以15,514.8點開出，大盤指數再往下跌，尾盤因台積電（2330）股價再壓低，收在今日最低的15,392.82點，下跌209.84點，跌幅1.34%，失守5日線。

ABF載板三雄股價同步重挫，尤以南電跌幅最重，終場收在239元，下跌16元，跌幅6.27%；欣興收129元，下跌8元，跌幅5.83%；景碩收108.5元，下跌6.5元，跌幅5.65%。