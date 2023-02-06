多頭資金轉進避險？4檔生技股飆漲停 領軍類股逆勢上漲

台股今（6）日開低走低，一度下滑至15,418.4點，盤中下跌逾百點，失守5日線，資金轉流下生技股、觀光餐飲股等避險，傳出與Unicycive簽獨家授權協議的美時（1795）表現強勢，股價飆上漲停鎖死，強生（4747）、德英（4911）、泰福-KY（6541）也相繼亮燈，帶動上市櫃生技股上漲，南光（1752）、和康生（1783）、晉弘、視陽、台生材（6649）、長聖（6712）等盤中大漲逾半根停板。

台股早盤以15,514.8點開低，大盤指數往下滑，盤面上，電子股下跌，尤其是半導體股跌勢更重，航運、鋼鐵等股也是下跌，資金輪動下，轉向具題材的觀光、旅遊、餐飲、生技股等避險。

生技股由美時今日宣布與美國 Unicycive Therapeutics簽訂腎臟用藥韓國獨家授權及開發協議；消息激勵美時早盤股價以252元開高後走高，盤中衝上漲停273.5元鎖死，同時帶旺製藥股的表現。

南光、和康生盤中漲幅逾7%；泰福-KY盤中亮燈漲停；視陽及晉弘漲幅超過半根停板，上市生技股盤中漲幅近3%；上櫃生技股部分，強生及德英盤中亮燈漲停，皇將（4744）、長聖上漲逾半根停板，訊聯（1784）、永日（4102）、聯合（4129）、永昕（4726）、保瑞（6472）、台生材等漲幅逾4%。