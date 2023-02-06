快訊

直播／新冠肺炎病例持續下降？ 指揮中心下午2時記者會說明

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

多頭資金轉進避險？4檔生技股飆漲停 領軍類股逆勢上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（6）日開低走低，一度下滑至15,418.4點，盤中下跌逾百點，失守5日線，資金轉流下生技股、觀光餐飲股等避險，傳出與Unicycive簽獨家授權協議的美時（1795）表現強勢，股價飆上漲停鎖死，強生（4747）、德英（4911）、泰福-KY（6541）也相繼亮燈，帶動上市櫃生技股上漲，南光（1752）、和康生（1783）、晉弘、視陽、台生材（6649）、長聖（6712）等盤中大漲逾半根停板。

台股早盤以15,514.8點開低，大盤指數往下滑，盤面上，電子股下跌，尤其是半導體股跌勢更重，航運、鋼鐵等股也是下跌，資金輪動下，轉向具題材的觀光、旅遊、餐飲、生技股等避險。

生技股由美時今日宣布與美國 Unicycive Therapeutics簽訂腎臟用藥韓國獨家授權及開發協議；消息激勵美時早盤股價以252元開高後走高，盤中衝上漲停273.5元鎖死，同時帶旺製藥股的表現。

南光、和康生盤中漲幅逾7%；泰福-KY盤中亮燈漲停；視陽及晉弘漲幅超過半根停板，上市生技股盤中漲幅近3%；上櫃生技股部分，強生及德英盤中亮燈漲停，皇將（4744）、長聖上漲逾半根停板，訊聯（1784）、永日（4102）、聯合（4129）、永昕（4726）、保瑞（6472）、台生材等漲幅逾4%。

生技股 漲停

延伸閱讀

美時去年12月營收12.7億元 年增四成

外資投信共同鎖碼潛力股

最牛一輪／美時躍進 統一24吸睛

外資狂買3.4萬張生技好股

相關新聞

金融股2023年14檔配息預測！ 專家四方向解析：這家恐無法配息配股

繼月初各家金控與銀行各自公佈自結盈餘，大家開始紛紛預估明年股利政策，2022年初聰聰亦有沙盤推演其股利政策，普遍地有些許落差，今年綜合幾種條件來預估2023年的股利政策，條件包含：

2/6【早晨財經速解讀】外資回補2000億 台股漲20%入牛市!美非農大爆冷2023避免衰退?

台股上周兔年新春開紅盤，全周指數大漲669點、收15,602點。展望後市，法人指出，隨外資持續買超、台股結構「價漲量增」、加上國際大咖揭露台積電（2330）ADR持股動態的「13F報告」公布在即等三大利多現蹤，預期後市行情有機會上衝萬六大關。

存股族免驚 金融業配股有新禁令？ 金管會兩大澄清

金融業配股將有新禁令？金管會官員說，依現行規定，金融資產（股債）評價減損，本來就需從金融業當年度獲利、保留盈餘中扣除；至...

尾盤調節賣壓出籠 台股失守5日線 跌209點收15,392點

尾盤調節賣壓出籠，台股今（6）日跌幅擴大，最後一盤壓低48.47點，終場下跌209.84點或1.3%，收在15,392....

金控擬動老本用公積配息 金管會研議比照銀行訂標準

去年股債市況不佳，金控帳上出現大量未實現損失，影響金控今年配息能力，有金控因此爭取以資本公積或特別盈餘公積配息。金管會正...

電子航運走弱 台股盤中下跌175點失守5日線

美股3日震盪收低，台股今天隨著回檔修正，盤中指數一度重挫175.89點，跌破15465點5日線支撐，落至15426.77...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。