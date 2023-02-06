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美時、Unicycive簽腎臟用藥韓國獨家授權及開發協議 股價飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美時化學製藥（1795）今（6）日宣布，與 Unicycive Therapeutics, Inc.（那斯達克代碼：UNCY）簽訂腎臟用藥韓國獨家授權及開發協議；消息激勵美時早盤股價以252元開高後走高，盤中衝上漲停273.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過8,800張。

美時表示，Unicycive是一家臨床階段生物技術公司，為腎臟病患者開發創新療法，並將協助美時在韓國開發和商業化腎臟用藥Renazorb；協議包含授權金、權利金及里程金。

美時總經理Petar Vazharov表示，「美時與Uniycive的合作顯示我們持續努力在為慢性病患者提供新的治療選擇。腎臟病是美時的重點治療領域之一，美時集團的子公司Alvogen Korea在Kalimate及紅血球生成素等生物相似藥等旗艦級產品助持下，一直佔據主導地位，為腎臟病市場貢獻超過3,000萬美元的年銷售額。Renazorb加入有望為韓國CKD患者提供更高的臨床價值」。

Unicycive執行長Shalabh Gupta博士表示，「非常高興能宣布Renazorb 在亞洲建立第二個合作夥伴關係，並很榮幸能與全球知名製藥領導者美時合作。相信此次合作能為 Renazorb在韓國市場進一步的開發和商業化，奠定最佳基礎」。

美時今日以251元開高後衝上漲停273.5元，上漲24.5元，盤中成交量超過2.5萬張，漲停及市價買單超過8,800張。

美時 腎臟病

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