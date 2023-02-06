台積電股價開跌10元 早盤最低528元
美國1月就業數據超乎市場預期，美股收低。台股今（6）日下跌逾百點，台積電（2330）開在532元，下跌10元，早盤最低到528元，下跌14元，市值跌破14兆元。籌碼方面，外資連三日買超4萬6,181張，投信轉買為賣超519張，自營商則連二日賣超864張。
上週五法說會後，創意（3443）早盤最低到789元，面臨800元保衛戰，聯發科（2454）早盤最低到741元，下跌10元。
道瓊工業指數下跌127.93點，跌幅0.38%；標準普爾500指數下跌43.28點，跌幅1.04%；那斯達克指數下跌193.86點，跌幅1.59%；費城半導體指數下跌59.731點，跌幅1.9%。
紐約州退休基金 (CRF) 去年第四季調整投資組合，減持全球晶圓製造龍頭台積電等在美上市股票，以及美高梅國際酒店集團，加碼摩托車生產商哈雷戴維森 (Harley-Davidson)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言