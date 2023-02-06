台積電股價開跌10元 早盤最低528元

繼月初各家金控與銀行各自公佈自結盈餘，大家開始紛紛預估明年股利政策，2022年初聰聰亦有沙盤推演其股利政策，普遍地有些許落差，今年綜合幾種條件來預估2023年的股利政策，條件包含：

2023-02-06 09:23