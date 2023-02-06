快訊

中研院士朱雲漢直腸癌逝享壽67歲 直腸癌和大腸癌有何不同？

規模7.8再接規模6.7！土耳其連遇2淺層地震 房屋倒塌畫面曝

台鐵鳴日號騰空跳動竟是超速 交通部未公布遭質疑改革決心

台積電股價開跌10元 早盤最低528元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美國1月就業數據超乎市場預期，美股收低。台股今（6）日下跌逾百點，台積電（2330）開在532元，下跌10元，早盤最低到528元，下跌14元，市值跌破14兆元。籌碼方面，外資連三日買超4萬6,181張，投信轉買為賣超519張，自營商則連二日賣超864張。

上週五法說會後，創意（3443）早盤最低到789元，面臨800元保衛戰，聯發科（2454）早盤最低到741元，下跌10元。

道瓊工業指數下跌127.93點，跌幅0.38%；標準普爾500指數下跌43.28點，跌幅1.04%；那斯達克指數下跌193.86點，跌幅1.59%；費城半導體指數下跌59.731點，跌幅1.9%。

紐約州退休基金 (CRF) 去年第四季調整投資組合，減持全球晶圓製造龍頭台積電等在美上市股票，以及美高梅國際酒店集團，加碼摩托車生產商哈雷戴維森 (Harley-Davidson)。

台積電

延伸閱讀

2/6【早晨財經速解讀】外資回補2000億 台股漲20%入牛市!美非農大爆冷2023避免衰退?

台股三利多 蓄勢攻「萬六」

台積、聯發科 四檔紅火

台積電當神隊友 日本半導體敗部復活

相關新聞

金融股2023年14檔配息預測！ 專家四方向解析：這家恐無法配息配股

繼月初各家金控與銀行各自公佈自結盈餘，大家開始紛紛預估明年股利政策，2022年初聰聰亦有沙盤推演其股利政策，普遍地有些許落差，今年綜合幾種條件來預估2023年的股利政策，條件包含：

2/6【早晨財經速解讀】外資回補2000億 台股漲20%入牛市!美非農大爆冷2023避免衰退?

台股上周兔年新春開紅盤，全周指數大漲669點、收15,602點。展望後市，法人指出，隨外資持續買超、台股結構「價漲量增」、加上國際大咖揭露台積電（2330）ADR持股動態的「13F報告」公布在即等三大利多現蹤，預期後市行情有機會上衝萬六大關。

存股族免驚 金融業配股有新禁令？ 金管會兩大澄清

金融業配股將有新禁令？金管會官員說，依現行規定，金融資產（股債）評價減損，本來就需從金融業當年度獲利、保留盈餘中扣除；至...

鴻海創最旺1月、股價衝上季線 大立光則受營收探低拖累

鴻海（2317）、大立光（3008）1月營收強弱有別，今（6）日股價表現不同調，鴻海早盤開高，一度拉升至102元，重新收...

台股維持類股輪動 反彈仍缺基本面支撐

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股走勢大致延續自去年底反彈、回溫表現、盤面維持類股輪動。加上美國聯準會升息放緩、美...

台積電跌10元 台股早盤跌逾百點

上周五（3日）美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌，拖累今（6）日美期電子盤持續盤下震盪、日韓股則漲跌互見。台指期跌逾百點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。