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鴻海創最旺1月、股價衝上季線 大立光則受營收探低拖累

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海土城總部。記者杜建重／攝影
鴻海土城總部。記者杜建重／攝影

鴻海（2317）、大立光（3008）1月營收強弱有別，今（6）日股價表現不同調，鴻海早盤開高，一度拉升至102元，重新收復百元關且站上5日線及季線，盤中漲幅逾1%；大立光則是開低，盤中跌幅逾1%。

鴻海1月合併營收6,604億元，不受農曆年假期工作天數銳減影響，月增逾4.9%，為歷年最旺的元月，年增逾48.1%，優於市場與公司預期，主因大陸鄭州廠區恢復正常生產，加上出貨提升。

鴻海表示，1月營收達成率略高，看好本季營運將可達外界預期；預計3月15日將舉辦法說會，公布上季財報及展望，法人預期本季可望呈現淡季不淡。

鴻海近期股價在百元關卡價附近上上下下，早盤以100.5元開出，再收復百元價位，一度拉升至102元，站上5日線及季線，盤中漲幅1.9％，表現較台股大盤強勢。

相對於鴻海1月營收表現亮眼，大立光則是再往下探，1月合併營收32.6億元，下探近八個月低點，月減18%，年減13%，受到下游需求疲弱的影響，2月拉貨動能恐將持續下滑；法人預估，大立光首季合併營收恐下探2018年第1季、約五年來單季低點。

大立光再度失去股王寶座，早盤更因營收表現開低，股價以2,220元開出，一度下滑至2,200元，盤中跌幅1.78%。

鴻海 大立光

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