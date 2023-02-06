2/6【早晨財經速解讀】外資回補2000億 台股漲20%入牛市!美非農大爆冷2023避免衰退?
台股上周兔年新春開紅盤，全周指數大漲669點、收15,602點。展望後市，法人指出，隨外資持續買超、台股結構「價漲量增」、加上國際大咖揭露台積電（2330）ADR持股動態的「13F報告」公布在即等三大利多現蹤，預期後市行情有機會上衝萬六大關。
台股兔年開紅盤以來衝出一波多頭攻勢，外資連五買、累計買超1,195億餘元，拉動指數開高收高，單周大漲4.48%。
展望後市，法人指出，由於影響去年全球股市的相關利空均已逐漸式微，加上美元走弱，有助於國際資金持續「錢」進新興亞股，籌碼面的有利趨勢，將助益行情不斷向上盤堅。
其次，台股今年以來一反去年底低量窘境，量能逐漸增溫，特別是上周指數開高收高、且呈現「價漲量增」的健康格局，有利於行情持續衝高。
第三，美國證期會（SEC）即將公布「13F報告（Form 13F）」，市場預期，包括股神巴菲特旗下的波克夏等國際大咖在去年第4季持續增加台積電ADR的機率極濃下，將成為台股有望在2月中旬站上萬六大關的重要推手。
根據SEC規定，資產管理規模超過1億美元的機構，需要在每季結束後的45天內揭露旗下持股變化，市場稱為「13F報告」。去年第4季的持股報告預料會在今年2月15日左右公布。
元富投顧總經理鄭文賢、第一金投顧董事長陳奕光分析，台積電ADR去年第3季約在67.74美元至89.21美元區間波動，去年10月1日至11月15日波克夏公布持股資訊前，僅約61.97美元至74.92美元。
從股價遠低於第3季來看，市場普遍預期波克夏逢低持續布局機率大，意味這次公布去年第4季13F報告時，將是台股向萬六衝關的重要關鍵。
波克夏在去年11月15日提交的監管資料中顯示，持有的台積電ADR股票，以每單位ADR折合現股五股計算，目前持股約30萬張，在台積電前十大股東中，與第五名的大通託管先進星光先進總合國際股票指數相當，超過新制勞工退休基金（約28萬張）。
萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理呂仁傑指出，加權指數能不能上衝萬六，或者更高，美元強弱變化是另一關鍵，如果美元持續走弱，有助外資資金持續回流台股。
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