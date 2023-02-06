金融股2023年14檔配息預測！ 專家四方向解析：這家恐無法配息配股

【撰文・存股攻城獅-聰聰】

繼月初各家金控與銀行各自公佈自結盈餘，大家開始紛紛預估明年股利政策，2022年初聰聰亦有沙盤推演其股利政策，普遍地有些許落差，今年綜合幾種條件來預估2023年的股利政策，條件包含：

1.參考近幾年的盈餘分配率

2.參考2020年（疫情年）、2021年（量化寬鬆QE）的股利政策

3.參考往年EPS接近值的股利政策

已經滿多存股同好是以第1點來預估股利政策，每個人都有各自看法，大家不妨多方比較多加參考，此外我依照2022年預估結果來看，好像沒有到很準（可能我不適合這種方式），故這次預估幾乎沒用到第1點，反倒會以第2點與第3點來著重。

2022年發生不少事件，包含多次升息、防疫保單、以及烏俄戰爭，以致於上半年各家金融股宣布自結盈餘後，許多人開始哀鴻遍野說比2021差，擔憂起隔年的股利政策。

此時我就想到，2020年疫情爆發，算是近幾年慘澹無比的一年，就算2022年盈餘比2021年差，只要比2020年好的話，還是能夠以此作為配息配股的參考，因此衍伸出這個評估策略。

至於第3點預估條件，則是2022年真的有幾家的盈餘成績太慘烈...不得已只好翻更久以前的盈餘／股利政策作為參考。

六大官股金控銀行現金股息回顧

2022年11月25日有發布一篇六大官股金控銀行現金配息預估，其預估值是依照八大行庫持股狀況，以各家金控銀行要上繳的股息股利來沙盤推演要發放多少現金股息給股東們，詳細文章可以點連結前往看看。（註 ： 原則上不包含股票股利，該文末聰聰亦有分享自己預測的股票配股）

2022年度EPS檢視

2022年金控股EPS統計一覽表

2022總年度結算部分，在 金融股／月報更新／2022年12月EPS一覽表 已經有針對內容做過說明，有興趣的可以點選連結參考，本篇重點回到股利政策預估來敘述。

2023年股利政策預估

2022年度金控股配息預估

註：2022年度 = 2023年發放

此文僅針對金控股部分做預估，銀行股部分估且跳過，接著我會以4大分類個別挑出各股做說明，恕我就不每家都講囉！

4大分類包含： 1.六大官股（金控四家） 2.大到不能倒銀行（D-SIBs） 3.國民定期定額常勝軍 4.可能無法配息配股的銀行

六大官股（金控四家）

1.華南金（2880）

華南金在2022年度表現個人覺得算滿不錯的，1.27元／股與去年1.30相比只有-2.31％的年減率，年增減率排行的前三名。股利政策來說，去年別於往常現金配息：股票配股的1：1比例，改成配息0.78+0.34（元／股），2023年是否會維持這樣2：1左右的配比還是個未知數，個人是滿希望能夠恢復往常1：1的水準。

聰聰本來原定計畫是至少將華南金存20張，以0.5+0.5（元／股）左右的股利政策來講，20張相當於每年可以配得1張零成本的配股，卻在去年改成2：1的方式後，暫停其存股計畫（扯遠了）。依照盈餘分配率來看，初步推估有配0.54+0.54（元／股）的水準，合計為1.08（元／股），屆時再來看華南金決定採取怎樣的配比吧！

註：2020年華南金EPS大幅衰退主因為華南永昌證券踩雷案。

華南金(2880)近10年的股利政策

2.兆豐金（2886）

兆豐金在2022年顯然是被防疫保單拖累到，算是官股中倒楣的孩子，以致於年減率達-30.16％，是官股裡面衰退最多的。在2021年度的股利政策也久違地展開盈餘轉增資的股票配股，依照種種跡象來講，個人認為2023持續配發股票配股的機率不小，以EPS回顧以往來講較接近2012年度的狀況，因此初步推故現金配息0.85元／股+股票配股0.20元／股。

註：金控股10來家，每家的營業比重皆不相同，從金控股中挑選存股標的時務必要將其考量進去！

兆豐金(2886)近10年的股利政策

3.第一金（2892）

第一金應該屬2022金控股中唯一閃爍光芒的一家，年增率達+2.63％，更是唯獨一家為正成長的銀行，不過其實EPS成長值來說只有+0.04（元／股），故我採取保守態度估計其股利政策，應該會同去年配發1.0+0.20（元／股）。

第一金(2892)近10年的股利政策

4.合庫金（5880）

合庫金2022年表現也不算太差，繳出EPS 1.44（元／股），相較去年1.51（元／股）僅掉落0.07（元／股），年減率為-4.64％，不過其EPS成績已經比2020年度來得漂亮，簡單抓其股利政策應該會落在兩年之間，考量到應該會以調整現金配息的方式來給予股東，因此初估為1.00+0.20（元／股）。

合庫金(5880)近10年的股利政策

大到不能倒銀行（D-SIBs）

說明完六大金控後，接著我挑選「大到不能倒的銀行」來討論，其中因兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880） 前段已有敘述說明，這部分不再多說明，僅繼續分析以下三家。

分析之前針對2022年最大議題：防疫保單，帶來的影響來說明，其中以4大金控受創最為嚴重，包含富邦金、國泰金、兆豐金與中信金，從接連數月EPS繳出負值看出其影響，尤其讓富邦金與國泰金分別從81.9（元／股）與 68.4（元／股），紛紛重摔到47.7（元／股）與 36.25（元／股）的低迷氛圍。所幸的是，防疫保單也將逐漸到期，在2023年能否以其他營業領域（包含銀行、證券等）將其填補回來，就考驗各家大佬的營運能力囉！

1.富邦金（2881）

富邦金受到防疫保單影響，在2022年末數月繳出負EPS（虧損）的成績單後，整年度EPS來到3.52（元／股），回顧往年股利政策來講，最接近的應該是2012年度，近兩年亦有公積轉增資的股利分發方式，明年持續配發股票配股的可能性很大，其結果應該不會與2012年差太多，保守估計1.00+0.50（元／股），屆時值得留意一點是其股票配股會採盈餘還是採公積方式給予股東。（如無意外應該是會採公積）

富邦金(2881)近10年的股利政策

2.國泰金（2882）

同樣是防疫保單的受難兒，2022年度EPS繳出2.58（元／股），算是介於在2014年度與2013年度之間，考量到國泰金已經在2022年末辦理一次現金增資，不難排除2023年股利政策同樣會出現股票配股的可能。不過相較於富邦金採取公積轉增資的方式，國泰金倒是都採盈餘轉增資，故初步推估其現金配息+股票配股為0.75+0.25（元／股），個人滿期待可以再現股票配股的方式。

國泰金(2882)近10年的股利政策

3.中信金（2891）

戲稱唯一元金，即不論EPS賺多賺少，都是配發1（元／股）的現金股息。好啦，持續發難最後一個防疫保單的受難兒，中信金2022年度EPS繳出1.67（元／股），比2021年與2020年都來得低，其成績單大概可以追朔到2013年度繳出的1.66（元／股），只是當年時空背景仍處於現金配息與股票配股1：1的政策，中信金已經數年都是配發1元／股左右的現金配息，很久沒有盈餘轉增資了。

因此中信金預估明年配息方面來講應該會有兩派說法：（1） 繼續發1元／股 （2） 盈餘轉增資，個人請向（2），其原因是2022年末中信金其實有增資股新上市，只不過其增資並非採現金增資，非但沒有原股東認股，更沒有市場上的股票申購，反倒是限制員工權利新股，故我大膽推測2023年滿有機會採股票配股的方式，其值為0.80+0.30（元／股）。

中信金(2892)近10年的股利政策

國民定期定額常勝軍

1.玉山金（2884）

玉山金基本上股民滿愛的一檔，以個人而言是滿喜歡它現金配息與股票配股各半，有吃又有抓的股利政策，要知道不斷盈餘轉增資（=股本不斷增加），還能EPS年年貢獻穩定來說，算是滿厲害的。2022年度EPS滿可惜，甚至比2020年還要低，以80％左右盈餘分配率來估算，大概是配0.9元，因此拆分來看應該會現金配息跟股票配股都配0.45（元／股）。

玉山金(2884)近10年的股利政策

可能無法配息配股的銀行

1.新光金（2888）

俗稱西瓜金，其實新光金的名聲...有接觸金控存股的應該都知道，我就不便多說，純粹讓數字說話。原本在1-11月的EPS累計上有0.55，本來跟去年相比期年增減率已經滿慘，在12月自結盈餘更是壓死駱駝最後一根稻草，祭出-0.44（元／股）的成績...。以往年的EPS與股利政策來看，最近一次2016年就曾經發生EPS成績不佳導致無法配息配股的結果，再往前推則發生在2012年，大致上可以推理出只要EPS在1.0（元／股）以下，股息股利都發不大出來。

新光金(2888)近10年左右的股利政策

溫馨提醒

現金配息與股票配股為聰聰的預估，不確定究竟會發放多少，這點仍須等各家金融股們正式公告的結果為主，預估結果大家斟酌參考，希望大家參考歸參考，仍須在存股這條路上逐漸累積經驗與實力，慢慢奠定自己的判斷能力，並要有自己站得主的立場與想法，尤其是心態更為重要，這點能夠幫助你存股路程走得更加順遂一些。

以上分享。

作者：存股攻城獅-聰聰

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：金融股/2023年現金股息&股票股利預估/這家可能無法配息配股?