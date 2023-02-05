股市熱度升溫 投顧建議：偏多操作，但少量參與

上周為春節長假後開紅盤，由於假期間國際股市表現良好，台股有補漲空間，多頭信心提升、指數持續推進，累計上漲669.73點，漲幅4.48％，同時人氣迅速回籠，5日均量達到2795億，價漲量增。投顧分析師認為，台股多頭仍掌握優勢，建議偏多操作，但應少量參與，本周預估指數空間上看15800點。

上周集中市場外資買超1195.46億元，投信買超69.30億，自營商含避險買超80.52元，三大法人合計買超1345.40億元。外資帶頭衝，本土資金謹慎跟進。

永豐投顧建議，本周「趨勢改變、偏多操作」，上周國內股市大漲，確立今年多頭開局，雖然景氣不明，但是金融環境轉好，首先是美國聯準會（Fed）面對不斷下行的通膨，鷹派論中氣不足；其次是中國大陸政策調整，內需恢復在即；第三是外資態度改變，今年開始大幅買超，對台股資金補充大有助益。綜合來看，台股長線技術指標顯示空頭結束，因此趨勢可望改變，長線偏多操作。

但永豐提醒，「短線高溫、謹慎從事」，台股自11月初觸底，迄今大盤漲幅近3000點，幅度達到20%以上，而本波段由年初起漲，歷時1個月，幅度也有10%，技術指標都在超買區。若以去年跌幅計算，反彈過半須達15624點，事實上近在咫尺，可說多頭反攻目標即將完成，近期建議少量參與，不應大幅投入。

永豐認為，近期市場熱度升溫，但是產業景氣還是存在問題，股票表現基本上是依照題材進行，所以選股如果執著基本面，可能錯失會，也可能曲高和寡，因此建議可以被動選股，也就是注意強勢股，等待轉弱整理後再進場做第二波，建議偏多操作，但少量參與，資金目前在半導體、生技、機電等類股中流轉，因此可以輪流操作。

安聯投信台股團隊則指出，儘管近期市場信心明顯回溫，但考量近期反彈仍缺乏基本面的實際支撐，故仍需留意到了4月，部分如重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況，做為終端需求的重要檢視點，以免出現不如預期的市場波動。

此外，安聯團隊也提到，下半年復甦力道是否能滿足市場的期待，以及缺乏獲利支撐的漲勢，是否已提前透支下半年產業的成長等，都需要留意。