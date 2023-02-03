ABF供過於求情況較預期嚴重 大摩二度調降ABF三雄目標價

ABF供過於求情況較預期嚴重，摩根士丹利證券再度調降欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）目標價至118元、165元、87元，為近一個月來第二度調降ABF三雄評價，並指出相關標的反彈行情未有基本面支撐，不妨擇機獲利了結。

大摩表示，終端需求疲弱，開始壓抑ABF價格，特別是個人電腦及GPU領域尤受衝擊。近一周，個人電腦和伺服器需求再度下滑，供過於求情況較預期嚴重，預期ABF價格本季將至少滑落10~15%，且第2季還可能有持續下修的空間。

大摩指出，英特爾Sapphire Rapids和超微Genoa滲透率有限，此外，超微GPU需求量也有限，另就英特爾和超微近來對後市的展望來看，個人電腦和伺服器今年出貨量仍有下修空間；綜合前述因素，大摩將今年ABF超額供給幅度由原先預期的10%提升至12%，並預期在2025年時將達到15%。

另一方面，主要使用在泛消費性產品上的BT載板在過去幾個月出現需求和價格明顯下滑的情況。智慧型手機和記憶體晶片庫存仍待去化，此將影響有53%的BT載板業務的景碩以及有26%的BT載板業務的南電，欣興的BT載板業務僅有12%，影響相對有限。大摩認為，今年首季BT載板價格滑落幅度將較原先預估的5~10%還來得多，將會影響南電、欣興、景碩獲利。

大摩指出，市場對欣興、南電、景碩獲利預估過於樂觀，大摩將欣興目標價由125元下調至118元，評等維持「中立」，南電目標價由180元下調至165元，評等維持「劣於大盤」，景碩目標價由90元下調至87元，評等維持「劣於大盤」。