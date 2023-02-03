快訊

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

影／美國領空發現疑似中國大陸間諜氣球 目擊者拍到影像了

ABF供過於求情況較預期嚴重 大摩二度調降ABF三雄目標價

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

ABF供過於求情況較預期嚴重，摩根士丹利證券再度調降欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）目標價至118元、165元、87元，為近一個月來第二度調降ABF三雄評價，並指出相關標的反彈行情未有基本面支撐，不妨擇機獲利了結。

大摩表示，終端需求疲弱，開始壓抑ABF價格，特別是個人電腦及GPU領域尤受衝擊。近一周，個人電腦和伺服器需求再度下滑，供過於求情況較預期嚴重，預期ABF價格本季將至少滑落10~15%，且第2季還可能有持續下修的空間。

大摩指出，英特爾Sapphire Rapids和超微Genoa滲透率有限，此外，超微GPU需求量也有限，另就英特爾和超微近來對後市的展望來看，個人電腦和伺服器今年出貨量仍有下修空間；綜合前述因素，大摩將今年ABF超額供給幅度由原先預期的10%提升至12%，並預期在2025年時將達到15%。

另一方面，主要使用在泛消費性產品上的BT載板在過去幾個月出現需求和價格明顯下滑的情況。智慧型手機和記憶體晶片庫存仍待去化，此將影響有53%的BT載板業務的景碩以及有26%的BT載板業務的南電，欣興的BT載板業務僅有12%，影響相對有限。大摩認為，今年首季BT載板價格滑落幅度將較原先預估的5~10%還來得多，將會影響南電、欣興、景碩獲利。

大摩指出，市場對欣興、南電、景碩獲利預估過於樂觀，大摩將欣興目標價由125元下調至118元，評等維持「中立」，南電目標價由180元下調至165元，評等維持「劣於大盤」，景碩目標價由90元下調至87元，評等維持「劣於大盤」。

大摩 景碩 欣興

延伸閱讀

FT：博通想追求更多併購 考慮以英特爾為潛在代工夥伴

美股金兔彈跳

台積電先行 引爆比價效應

PC處理器降價20%？英特爾回應：消息不實 全力減少庫存

相關新聞

外資買超115.89億 這檔持續高居外資買超個股冠軍

台股今（3）日收在15,602.66點，上漲7.5點，三大法人合計買超100.71億元，其中外資買超115.89億元，統...

台積電尾盤助攻、台股由黑翻紅 小漲7.5點收15,602點

台股今（3）日在平盤附近上下拉扯，午盤過後在買盤火下，一度回到平盤之上，多方再攻15,600關卡，尾盤在台積電（2330...

法說下午登場 發哥創意股價兩樣情

創意（3443）昨日股價亮燈漲停作收，引起市場關注，今（3）日下午將舉行法說會，早盤股價開高震盪，最高到871元，最低為...

台積電平盤震盪 台股開盤小跌

台股今（3）日開盤小跌3.21點，開盤指數15,591.95點，早盤跌點在百點之內，指數呈現15,500至15,600點...

2/3【早晨財經速解讀】標普將進入牛市!Meta飆漲23% 台幣升回29元關卡 外資全回來了?

那斯達克綜合指數和標普500指數周四（2日）收漲，觸及約五個月來高點，標普是連續第三天收高，因聯準會（Fed）主席鮑爾發出比預期更鴿派的訊息提振了股市。臉書母公司Meta則因實行嚴格成本控制而飆漲23.2%。

台積電、聯電（2303）大解密！高手都「用這招」預測隔日股價漲還跌

美股ADR就像是台股台積電、聯電等公司的指南針，透過觀察ADR折溢價、走勢，你可以預測台股明天的走勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。