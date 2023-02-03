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外資買超115.89億 這檔持續高居外資買超個股冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

台股今（3）日收在15,602.66點，上漲7.5點，三大法人合計買超100.71億元，其中外資買超115.89億元，統計外資單日買超前十大個股，晶圓代工股仍是外資青睞焦點股，買超冠軍持續由聯電（2303）蟬聯，外資單日買超16,585張，其次是買超台積電（2330）16,057張。

台股今日以15,591.59點開低，一度下滑至15,504.03點，其後往上拉升，午盤過後翻紅，一度拉升至15,617.73點，台積電拉尾盤收在542元，上漲2元，聯電收黑但守住50元，收在50.1元，下跌0.3元，股王信驊（5274）衝上漲停2,500元收盤，大立光（3008）也收紅，聯發科（2454）也是翻紅作收。

台股早盤開低，午盤翻紅但仍在平盤上下整理，還好在台積電尾盤拉升下，再推升大盤指數，終場收在15,602.66點，上漲7.5點，三大法人買超100.71億元，外資買超115.89億元，投信買超4.08億元，自營商賣超（合計）19.25億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、台積電、日月光投控（3711）、國泰費城半導體（00830）、宏達電（2498）、元大台灣50（0050）、緯創（3231）、臺企銀（2834）、聯合再生（3576）、台船（2208）等；聯電今年來持續獲得外資買超，今日再蟬聯單日買超個股冠軍。

統計外資今日賣超前十大個股依序是鴻海（2317）、中信金（2891）、國泰金（2882）、國泰永續高股息、中信中國高股息（00752）、友達（2409）、元大台灣50反1（00632R）、統一（1216）、裕隆（2201）、欣興（3037）等；外資賣超鴻海17,707張，居賣超個股冠軍，其次是賣超中信金17,512張。

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