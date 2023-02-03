外資買超115.89億 這檔持續高居外資買超個股冠軍
台股今（3）日收在15,602.66點，上漲7.5點，三大法人合計買超100.71億元，其中外資買超115.89億元，統計外資單日買超前十大個股，晶圓代工股仍是外資青睞焦點股，買超冠軍持續由聯電（2303）蟬聯，外資單日買超16,585張，其次是買超台積電（2330）16,057張。
台股今日以15,591.59點開低，一度下滑至15,504.03點，其後往上拉升，午盤過後翻紅，一度拉升至15,617.73點，台積電拉尾盤收在542元，上漲2元，聯電收黑但守住50元，收在50.1元，下跌0.3元，股王信驊（5274）衝上漲停2,500元收盤，大立光（3008）也收紅，聯發科（2454）也是翻紅作收。
台股早盤開低，午盤翻紅但仍在平盤上下整理，還好在台積電尾盤拉升下，再推升大盤指數，終場收在15,602.66點，上漲7.5點，三大法人買超100.71億元，外資買超115.89億元，投信買超4.08億元，自營商賣超（合計）19.25億元。
統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、台積電、日月光投控（3711）、國泰費城半導體（00830）、宏達電（2498）、元大台灣50（0050）、緯創（3231）、臺企銀（2834）、聯合再生（3576）、台船（2208）等；聯電今年來持續獲得外資買超，今日再蟬聯單日買超個股冠軍。
統計外資今日賣超前十大個股依序是鴻海（2317）、中信金（2891）、國泰金（2882）、國泰永續高股息、中信中國高股息（00752）、友達（2409）、元大台灣50反1（00632R）、統一（1216）、裕隆（2201）、欣興（3037）等；外資賣超鴻海17,707張，居賣超個股冠軍，其次是賣超中信金17,512張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言