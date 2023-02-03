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不怕蘋果光失色 台積電、大立光不跌反漲但鴻海失守百元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

蘋果公布財報，由於iPhone和Mac賣得太差，上季營收和獲利表現不如預期，不過，財務長梅斯特里暗示即便本季整體營收可能比去年同期低，但蘋果的本季表現仍將好轉；由蘋果財報表現掉漆，拖累鴻海（2317）再度跌落至百元之下，但台積電（2330）、大立光（3008）則是不跌反漲，股價翻紅作收。

蘋果截至去年12月底的年度第1季營收1,172億美元，年減5.5%，季營收年減幅是2016年9月以來最大；華爾街原本預期銷售額可達1,211億美元；每股盈餘1.88美元，年減10.9%，低於市場平均預期1.94美元，是蘋果近七年來首見獲利低於分析師的普遍預期，蘋果自2017年8月以來只出現過兩次營收未達預期的情況。

不過，蘋果財務長梅斯特里提供一些數據，暗示即便本季整體營收可能還是會比去年同期低，蘋果的本季表現仍將好轉；預期蘋果本季iPhone營收降幅可能沒有上季那麼大，本季營收表現將與上季類似，預估本季營收可能約為920億美元，同時，預期本季服務事業年比將成長，預期毛利率介於43.5~44.5%。

蘋果上季財報表現不如預期，台股蘋概股今日出現不同的表現，鴻海好不容易重新站上百元，但股價以平盤100元開出後雖一度拉升至100.5元，可惜仍再往下滑，終場收99.6元，下跌0.4元，跌幅0.4%，再度失守百元。

權王台積電則是收紅，早盤以540元平盤開出，一度翻黑下滑至536元，但尾盤爆出4,981張成交量，推升股價收在542元，上漲2元，漲幅0.37%；大立光雖然再退居股后，早盤開低，但盤中翻紅，終場收在2,245元，上漲25元，漲幅1.12%。

蘋果 營收

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