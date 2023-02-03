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台廠搶進Type C商機 創惟飆五個月高點領漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

歐盟決議2024年秋季開始，境內所有智慧手機、平板等13項電子裝置充電接頭統一採用USB-C規格（即Type C），據指出，印度也準備跟進，蘋果先前已鬆口iPhone將遵從當地法律，市場傳出今年3月起將啟動Type-C生態系統的建置，台廠摩拳擦掌準備迎接蘋果iPhone導入Type-C商機；台股今（3）日休息，Type-C族群由創惟（6104）領軍上漲，股價開高後一度衝上漲停119元，創去年9月5日來、五個月高點，盤中漲幅逾9%。

歐盟通過在2024年底前，包括iPhone、Android等手機，都須將充電孔統一更改為Type C接口，Android陣營已有多款機種採用Type C，但iPhone手機已使用十年左右的Lightning接口，也將被迫改用Type C。

蘋果先前已鬆口將遵從當地法律，也就是說，旗下產品將導入Type C，市場傳出，今年下半年的新機iPhone 15 Pro將先導入Type-C，且自今年3月起加速認證充電器、充電線等周邊廠商產品，法人看好台廠相關廠商可望受惠，且已準備迎接這一波的商機。

台股今日開低，盤面上，IC設計股表現相對強勢，包括高價的矽智財股，還有Type C族群，由創惟領漲，早盤以110.5元開高後一度衝上漲停119元，創去年9月5日以來高點，盤中漲停打開，漲幅逾9%；通嘉（3588）以63.5元開高，一度拉升至67.8元，盤中漲幅逾7%；鈺創（5351）盤中漲幅逾4%；另外偉詮電（2436）、威鋒電子（6756）也是上漲表現。

iPhone 智慧手機

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