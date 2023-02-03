2/3【早晨財經速解讀】標普將進入牛市!Meta飆漲23% 台幣升回29元關卡 外資全回來了?

那斯達克綜合指數和標普500指數周四（2日）收漲，觸及約五個月來高點，標普是連續第三天收高，因聯準會（Fed）主席鮑爾發出比預期更鴿派的訊息提振了股市。臉書母公司Meta則因實行嚴格成本控制而飆漲23.2%。

道瓊工業指數下跌39.02點，跌幅0.11%，至34,053.94點；標普500指數上漲60.55點，漲幅1.47%，收在4,179.76點；那斯達克綜合指數勁揚384.50點，漲幅3.25%，報12,200.82點；費城半導體指數揚升68.37點，漲幅2.2%，攀抵3,141.84點。

道瓊下滑，主要是受到一些大型醫療保健股下跌的拖累。

投資人消化Fed言論

投資人仍在消化Fed周三的決策和鮑爾的言論，他承認在對抗通膨方面取得進展，似乎不願反擊今年來股債市大漲的發展。

Cherry Lane投資公司合夥人Rick Meckler說：「我認為對昨天評論的反應，確實鼓勵了投資人去冒險。我認為投資人看到的重點是，Fed的言論是意料之外的。」

美股今年開局強勁，因為各界預計Fed將放緩其激進的升息行為，進而減輕股票估值的一些壓力。

周四延續此一趨勢。通訊服務類股跳漲6.7%，為近三年來最大單日漲幅。Meta暴漲23.3%，因該公司透露今年將進行更嚴格的成本控制，並進行400億美元的庫藏股計畫，2023年的管理主題是『效率年』」。

而且，標普500指數50日移動平均線升穿200日移動平均線，形成「黃金交叉」。

科技大咖盤後大跌

蘋果、亞馬遜和Google母公司Alphabet在周四收盤前強勁上漲，蘋果上漲3.7%，亞馬遜和Alphabet漲幅均超過7%。

但公布上季業績後，上述三家公司股票盤後均大跌。蘋果跌3.9%、亞馬遜跌3.8%、Alphabet跌5.4%。蘋果上季營收達到1,172億美元，低於華爾街預測的約1,211億美元。

值得注意的是，那斯達克100指數盤中最高飆升4.2%，自12月低點以來的漲幅一度超過了20%的技術性門檻，也就是進入牛市，不過午盤過後回吐了部分漲幅。

去年表現突出的能源類股收盤挫跌2.5%，醫療保健類股則下跌0.7%。

聯合健康保險重挫5.3%，拖累道瓊。美國藥廠默沙東跌3.3%，因該公司今年全年獲利預估低於分析師預期，也構成道瓊的壓力。

禮來（Eli Lilly）下跌3.5%，此前該公司備受關注的糖尿病藥物銷售不如預期。

此外，最新數據顯示，上周初請失業金人數降至九個月最低，展現就業市場的韌性。美國周五將公布非農就業報告。