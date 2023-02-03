台積電、聯電（2303）大解密！高手都「用這招」預測隔日股價漲還跌

美股ADR就像是台股台積電（2330）、聯電（2303）等公司的指南針，透過觀察ADR折溢價、走勢，你可以預測台股明天的走勢。

ADR 全名為美國存託憑證，台灣公司如台積電、聯電、日月光、鴻海等公司都有發行ADR。台積電ADR（美股代號：TSM）在年假期間大漲，一度使得台積電ADR與台積電溢價超過10％，聯電ADR也溢價3.29%（2023/1/27-台股開盤前）。

什麼是ADR的折溢價？溢價是高於的意涵，若是美股ADR換回台幣後，比台股價格高，就是溢價，反之就是折價。下圖為：台積電（2330）與台積電 ADR之間的折溢價情況，圖上溢價是大於0，折價是小於0，從圖上可知大部分情況下，幾乎都是不存在大幅折溢價空間！且連假期間台積電的溢價10％更是少見。

ADR折溢價對台股有莫大的影響：首先美股在晚上開盤，因此可以提前預估明日台積電開盤走勢，若是前日台積電ADR大漲，隔日開高的機率自然較高，第二是ADR與台股之間若是有折溢價，從上圖可知這都是短期狀態， 因此像是：台積電ADR年假期間溢價12.29%（2023/1/27），代表未來台積電ADR要下跌，或台股台積電要上漲，因此1/31台積電開盤當日上漲7.95%，上漲40元是送分題。

近期聯電、台積電走勢強勁的原因是：去年財報傳佳音，聯電創下26年來新高，交出2787億營收的好成績，而台積電也不遑多讓，創下2.26兆的天價營收。費半指數在一月的漲幅也是原因之一，相比其他指數如：納斯達克指數上漲12.26%、S&P500上漲6.48%，費半指數上漲16％表現最強勁。市場普遍看好聯電與台積電發展，Factset預期聯電可望到達51.25元，摩根士丹利調升台積電目標價到700元。

股股黃佳文表示：ADR折溢價的「價格發現」功能非常重要，往往ADR前日大漲大跌後，隔天該支台股開盤後也容易受到影響！因此台積電、聯電的股民，建議一同觀察ADR走勢，但是也要提醒投資人，折溢價隔日仍有機會方向不一致，且台美股漲幅未必會一致，投資人要注意風險管理。另外，許多投資人可能認為，買台積電就好，因此不考慮台積電ADR，但是美股ADR一方面是沒有交易手續費（海外券商多無手續費），另一方面是成本更低，以「股」為單位門檻更低，或許投資人也可以試試看美股ADR。

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