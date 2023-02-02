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活絡優質低流動性股票 證交所深耕股票造市制度

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

為提振優質冷門股，臺灣證券交易所近幾年深耕股票造市制度。證交所表示，為提升優質低流動性股票的交易量能，依照獲利、成交量、周轉率、是否配息等量化與質化條件，每年篩選涵蓋多元產業類別的優質低流動性股票，目前已有八家證券自營商申請擔任股票造市者、一家證券自營商擔任交易獎勵參與者，希望經由證券自營商積極參與造市及買賣，促進活絡相關股票交易量能。

證交所表示，股票造市制度目的在於讓有交易意願投資人可藉由造市者提供的委託報價增加成交機會；至個別股票能否成功吸引投資人青睞，仍取決於其營運表現、產業前景、題材性及投資需求等因素。新一期造市制度納入ESG元素作為篩選條件之一，證交所亦制定獎勵措施，給予造市商造市優質ESG股票獎勵，自2022年7月1日起實施，回顧截至2022年底實施後六個月期間，證券商篩選之標的股票日均成交值相較實施前六個月，成長超過二倍，表現明顯優於整體市場，顯示造市制度對於活化冷門股確實有所助益。

證交所指出，未來除持續觀察股票造市實施之成效，滾動式修正造市標的篩選標準、造市者及交易獎勵參與者之資格條件、優化獎勵誘因，透過深耕股票造市制度，致力活絡優質低流動性股票交易量能，持續帶動資本市場均衡發展。

股票 證交所

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