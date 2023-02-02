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外資買超225.37億元 聯電續蟬聯買超個股冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（2）日收15,595.16點，上漲175.03點，三大法人合計買超237.11億元，其中外資買超225.37億元，統計外資買超前十大個股發現，聯電（2303）持續獲得外資青睞，獲外資買超36,569張，蟬聯單日買超個股冠軍。

聯準會（Fed）宣布決議升息1碼（0.25個百分點），主席鮑爾周三表示通膨壓力正趨於緩和，激勵美股科技股大漲，台股今日同步開高上漲，盤中緩步震盪拉升，終場收15,595.16點，上漲175.03點；三大法人買超237.11億元，包括外資買超225.37億元，投信買超14.11億元，自營商賣超（合計）2.37億元。

台積電（2330）以540元作收，漲幅1.88%，上漲10元，聯電收復50元大關，收在50.4元，漲幅2.33%，上漲1.15元；IC設計股也是強漲指標，聯發科（2454）收747元，上漲23元，漲幅3.17%，驅動IC廠晶宏（3141）亮燈漲停，天鈺（4961）、聯詠（3034）漲幅2~3%，瑞昱（2379）漲幅逾5%。

臉書盤後大漲推升元宇宙概念股漲勢，威盛集團大漲，宏達電（2498）、建達（6118）、位速（3508）漲停；IP類股表現亮眼，創意（3443）明天將舉辦法說會，股價攻上漲停板864元作收，創歷史新高價，力旺（3529）、愛普*漲幅5~6%，大盤指數收15,595.16點，漲幅1.14%。

統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、國泰智能電動車、台積電、元大台灣50反1（00632R）、國泰金（2882）、長榮（2603）、緯創（3231）、元大台灣50、國泰費城半導體（00830）、三商壽（2867）等；晶圓代工股仍是外資買超重點，另有4檔ETF也獲外資大買超。

聯電可說是外資今年來最愛標的，今日再獲外資買超36,569張，居外資單日買超個股冠軍，同時也是外資今年來買超個股最多；台積電股價在兔年開紅盤日大漲，之後雖有一天的回跌，但近兩個交易日再往上攻，今外資買超力道加重，單日買超20,869張。

外資 台積電

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