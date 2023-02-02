海力士大虧 法人對記憶體族群評價中立

DRAM和NAND產品的需求疲弱，使全球第二大DRAM廠暨儲存型快閃記憶體（NAND Flash）南韓海力士（SK Hynix），持續虧損，並下修全年資本支出；法人機構表示，短期記憶體需求尚未回溫，包括台股在內的相關廠商虧損壓力不減，因此對相關個股持中立的看法。

分析師表示，全球總體經濟環境惡化的情況下，對DRAM和NAND產品的需求疲弱，銷售量和價格都下降使營收下滑，在海力士最新公布的去年第4季財報中，營收季減29.9%，為7.699兆韓元。其中，記憶體產業的市況出現前所未見的惡化，記憶體晶片的主要買家個人電腦和智慧手機製造商的出貨下滑，並減少對記億體拉貨，去年第4季DRAM的ASP季減20%，NAND Flash ASP季減幅度超過20%。

毛利率方面，雖然SK Hynix通過提高成本較有競爭力的1anm DRAM和176層4D NAND的銷售比例和產量來降低成本，但由於價格下降幅度大於成本改善速度，以及認列庫存損失，營業利益率也隨之下滑，毛利率較上季減少32.27個百分點達2.99%，稅後虧損3.524兆韓元，轉盈為虧。

資本支出方面，海力士去年資本支出為19兆韓元，今年投資可能減少逾50%。

法人機構表示，全球記憶體價格自2021年第4季進入下跌走勢，加上高通膨、俄烏戰事與防疫封控的衝擊，旺季不旺，致使庫存壓力由買方端延伸至原廠，特別是NAND Flash，去年下半年因為需求不振使價格大跌，多數原廠NAND Flash產品銷售在年底出現虧損，由於目前價格尚未止跌，各家NAND Flash將面臨跌破變動成本的壓力下，對整體記憶體族群評價為中立。