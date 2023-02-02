股王換人做 信驊創7個月新高價
AMD周二公布第1季業績展望優於預期，利潤較好的伺服器用晶片市場業績頗有進展，帶動做伺服器基板管理控制器 （BMC）晶片的信驊（5274）大漲，擠下大立光（3008）成為新股王，並創7個月以來新高價。
AMD預估第1季營收為50億至56億美元，且客戶端和遊戲業績持續下降，但資料中心和嵌入式晶片業績將繼續成長。執行長蘇姿丰並表示，看好資料中心用晶片業績將續有斬獲，帶動今年繼續成長。
研調機構預估，2023年伺服器出貨量年成長幅度落在中低個位數，受惠產品規格升級與伺服器架構改變（2CPU對1BMC市占率降低），市場預估信驊成長優於伺服器產業平均，2023年營收約58億元，年成長10%，每股純益有58元的水準。
法人預估，資料中心、5G基站、雲端服務等需求持續成長，信驊未來成長性可期。信驊今（2）日以2,175元開出，盤中急拉一度衝上2,320元，漲幅逾6%，重新站回股王寶座。
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