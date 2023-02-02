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Meta盤後漲近20% 宏達電漲停領軍、4檔集團股同飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

Meta財測樂觀且將花400億美元買庫藏股，股價盤後飆漲近20%，激勵今（2）日台股相關個股表現，宏電開高走高衝上漲停66.9元，集團股建達（6118）、立衛（5344）、全達（8068）、位速（3508）也跟進亮出漲停紅燈，威盛（2388）漲幅逾9%。

臉書母公司Meta Platforms連續三季銷售下滑，但因發布樂觀財測，新的一年營收可能高於華爾街預期，且承諾在削減成本的情況下將買進更多庫藏股，Meta股價周三在盤後交易中飆漲近20%。

Meta公布第4季營收321.7億美元，比一年前的336.7億美元下降4.5%。FactSet訪調分析師預估的營收是315.5億美元。在截至6月和9月的前兩季，Meta的銷售減幅分別小於1%和4.5%，上季尚未扭轉頹勢，主要是來自TikTok日益激烈的競爭、嚴峻的經濟環境，及蘋果2021年廣告追蹤規定變化的影響，給數位廣告市場帶來壓力。

Meta第4季淨利46.5億美元（每股盈餘1.76美元），比去年的103億美元（每股盈餘3.67美元）大減55%，也低於分析師預估的60億美元（每股盈餘2.26美元）。

Meta發表樂觀的營收展望。臉書財務長Susan Li預計第1季銷售為260～285億美元，分析師平均預期272億美元；由於Meta取消多個資料中心項目，資本支出預估300～330億美元，低於先前預估的340億至370億美元。

Meta盤後交易股價飆漲，激勵宏達電（2498）早盤強漲攻勢，以64元開高後直衝上漲停66.9元鎖死，漲停及市價買單超過2.2萬張；鴻達電飆漲停，集團股同慶，建達、全達、立衛、位速也跟進亮燈，威盛大漲逾9%，威鋒電子（6756）盤中漲幅4.8%。

Meta 漲停

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