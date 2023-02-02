富邦期貨：本周加權指數有望持續上攻

美國聯準會周三 (1 日) 如預期宣布升息1碼，加上聯準會主席鮑威爾樂觀表示通膨減緩 (disinflation) 過程已經開始，四大指數收盤齊揚，科技股漲勢吸睛，那指收高2%，標普升逾1%，費半飆漲逾5%，道瓊收復盤中近500點失地，收盤小漲逾6點。

美國聯準會 （Fed） 周三如市場預期放緩升息，加上主席鮑威爾認為通膨正在降溫，將在未來的政策決定中考慮緊縮政策的影響，市場解讀認為鮑威談話暗示其緊縮周期接近尾聲，消息帶動美元持續走貶，在預期經濟軟著陸機率上升下，資金持續流向股市，隨著新台幣下探 29字頭，加上台指期夜盤續揚，在熱錢簇擁下，預期台股在昨日站回年線大關後，本周加權指數有望持續上攻。（富邦期貨/提供）