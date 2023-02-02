Fed升息1碼如預期、權值股穩軍心 台股早盤漲逾百點 台積電開漲8元

台股今（2）日開盤上漲88.7點，開盤指數15,508.83點，早盤漲逾百點，一度至15,567.78點；台積電（2330）開盤上漲8元，開盤價538元。

群益投顧說，台積電、聯發科（2454）、金融等權值股回神穩軍心，中小股輪動表現。指數重返年線沿續短多走勢，續航力仍以新台幣為觀察指標。以熱門題材標的，依短期技術面變化、汰弱留強換股操作。

周三(1日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲6.92點、漲幅0.02%，那斯達克指數上漲2%，標準500指數上漲1.05%，費半指數上漲5.19%。

第一金投顧表示，美國聯準會宣布升息1碼，聯邦基準利率區間調升至4.50-4.75%，符合市場預期，政策聲明對通膨的描述改為通膨略有下滑但依舊過高，對利率展望的描述維持應持續升息；聯準會主席Jerome Powell於記者會上雖強調未來仍有幾次升息的空間，且不預期今年將降息，但也表示已有信心宣告通膨下滑的過程已經開始。

三大法人周三集中市場合計買超121.9億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超102.5億元，投信買超7.9億元，自營商(自行買賣)買超12.1億元，自營商(避險)賣超0.6億元。

統一期貨說，外資周三期貨部分增加1,645口，淨多單4,234口，十大特定法人賣出1270口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,900點，P/C Ratio升至0.88，整體籌碼中性偏多看待。