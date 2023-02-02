外資搶進台股 再買百億

美聯準會（Fed）利率決策出爐前夕，外資在股匯期三市做多，其中對台股繼續第12買超102.5億元，推升加權指數昨（1）日上漲154點收最高15,420點，站回年線與15,400點整數關卡，成交量則因美國聯準會即將宣布最新利率決策，降至金兔年開紅盤三日來最低2,417億元。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總經理黃文清等專家看法，由於新台幣升值，短線偏多態勢不變，惟此波彈升幅度不小，加上指數至年線15,359點及15,400關卡之上，難免面臨獲利及解套調節壓力，短線整理修正過熱指標後有望續攻15,500點關卡。

而最後一盤逾千張買單敲進開發金、中信金、玉山金、台積電、聯電、華新、中鋼、長榮航、華航、裕隆等個股，頗有押寶聯準會利率決策會議釋利多意味，拉升加權指數上漲45點收昨日最高，兆豐投顧董事長李秀利分析，由此看出資金瞄準三大類族群：高價股、權值股、漲多強恆強股，亦顯示盤勢是由外資、大戶控盤。

多頭總司令、國泰投信董事長張錫也分析，根據最新CME的Fed Watch數據顯示，今年聯準會頂多3月升1碼，因為通膨數據趨緩，預期聯邦資金利率區間最終只會升到5%，下半年不會再升息、明年降息機率升溫下，預期美元會轉弱，這將有利於外資回補台股；而年初以來外資已買超台股2,110億元，但這也僅是一小部分的資金，看好外資在下半年回補力道會更加積極。

台股昨天開高震盪，台積電等權值股普遍回神，而盤面表現最強勢為觀光族群，受惠台灣春節連假及大陸解封促使消費回溫，預期觀光類股1月營收有望挑戰新高表現，激勵上市觀光指數最高來到123.39點，終場上漲2.4%收122.53點，為2018年5月以來的高點，指標股王品也亮燈漲停收197元。

法人動態上，外資是台股突破萬五、站回年線的推手，昨日買超102.5億元，連12買合計2,162億元、使今年以來累計買超2,110億元，回填去年全年賣超1兆2,326億元的17%，台指期淨多單加碼1,645口至4,234口；投信買超7.4億元，連三買共50.4億元；自營商買超11.5億元，連八買共182.8億元；八大公股行庫持續換銀彈賣超28.7億元，連六賣共306.3億元。

黃文清提醒，除了聯準會動向，歐洲、英國央行也將接續召開會議；重量級的蘋果、Google、亞馬遜等美科技股也將公告財報，基本上財報與財測多不被看好，但一般預估基本面最壞的狀況就在上半年，而股價已反應在前。