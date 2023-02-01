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外資買超102.51億元 買超最多的竟是它

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今(1)日收15,420.13點，上漲154.93點，三大法人同步買超，尤以外資買超102.51億元，已連續6個交易日買超，統計單日買超個股前十大發現，晶圓代工、航空、傳產龍頭、電力相關個股都是外資青睞標的，外資買超聯電（2303）26,832張，居買超個股冠軍，其次則是買超台積電（2330）。

台股早盤以15,346.35點開出，盤中低點為15,291.68點，尾盤則再拉升收在15,420.13點，上漲154.93點，收在今日的最高點，漲幅1.01%，三大法人合計買超121.98億元，其中，外資買超102.51億元，投信買超7.92億元，自營商買超（合計）11.53億元。

台積電收在530元，漲幅1.53%，聯電收49.25元，漲幅0.92%，華新集團在買單拉抬下，華新科（2492）、新唐（4919）攻上漲停板作收，信昌電（6173）漲幅逾5%，另外，車用二極體表現強勁，德微（3675）漲停收在227元，台半（5425）、朋程（8255）漲幅逾2%；ABF載板三雄發動攻勢，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）也是上漲作收。

統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、台積電、華航（2610）、欣興、力積電（6770）、國泰智能電動車、中鋼（2002）、國泰金（2882）、華新、中興電（1513）等；聯電居外資買超個股冠軍，已連四買，投信也買超12,658張，但自營商賣超823張，三大法人合計買超38,667張。

外資今日買超台積電9,255張，投信買超24張，自營商買超439張，合計三大法人買超9,718張；外資買超第三大個股為華航，單日買超7,448張。

統計外資今日賣超前十大個股依序是開發金（2883）、鴻海（2317）、第一金（2892）、群創（3481）、中華電（2412）、元大滬深300正2（00637L）、新光金（2888）、中信金（2891）、富邦金（2881）、長榮航（2618）等；金融股占5檔，面板、電信龍頭、航空股也遭外資大賣；外資賣超開發金12,239張，居賣超個股冠軍，其次是賣超鴻海10,980張。

外資 個股

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