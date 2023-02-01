股票也會有歷史重演？ 38歲魯蛇擺脫命運成股神…6年就滾到7.34億資產

【撰文 龔招健】

自嘲為「社畜」、「含著土湯匙」（韓國俗語，相對於金湯匙，指家中缺乏資源）出生的遊牧民，是韓國首爾人，重考3次好不容易唸完法律系，努力準備13年參加司法國考卻落榜，30多歲以折合台幣2萬多元起薪在企業兼職打工，苦無能力買房，有對象也不敢結婚。

遊牧民為擺脫魯蛇（loser）的命運，2015年38歲時開始用心鑽研股票，結果成功翻轉人生。靠短線交易，他在3年內將折合台幣11.7萬元的資金滾到7千3百萬元，曾在KB證券投資大賽兩次獲得報酬率第一名，但初入股市1～2年他邊學邊交易，交了不少學費，第3年才開始穩定獲利，達到財務自由。

隨著資產部位大增，加上用眼過度造成視力損傷，他近年不再每天找5天內進出的短線交易機會，改採多元投資組合（包括未上市的新創公司、私募股權及創投基金等），達成了3年賺300億韓元（約台幣7.34億元）的不可能任務。

付出別人無法比的努力 11.7萬滾出7.34億元

換句話說，遊牧民透過投資股票及基金，花了6年時間，將個人資產從台幣11.7萬元滾到7.34億元，整整翻了6千倍，這個「奇蹟」其實得來不易。他認為，做好股票投資的第一要件是「付出別人無法比的努力」；就像當年準備國考那樣認真，他每天凌晨4點就開始用心鑽研股票，下班後繼續研究，有2～3年每天最多睡3小時，差點造成左眼失明的危機。

很多人希望先存一筆較大的資金再開始投資，遊牧民卻僅以折合台幣約12萬元的小錢開始做投資。他認為，新手剛開始投資，投入大筆資金會讓自己承受過多風險，以小資金邊學邊交易，可藉由大量實戰經驗找到適合自己的投資心法與節奏。

每個人偏好的投資週期長短不一，遊牧民開始投資韓國股市的前3年，以短線交易為主，鎖定交易熱絡（價量齊揚）的熱門投資主題相關個股，一檔股票從買進到賣出，不超過5天。他以過來人經驗指出，小資族若想讓自己的資產快速翻倍再翻倍，要學會做短線交易，等資產累積到較大的規模，再做比較多元的資產配置。

勤觀察記錄與股票相關變化 區別從無到有與從有到無

遊牧民認為，股票要做得好，首先要具備能區分「從無到有」和「從有到無」的眼光。這聽起來很簡單，但他認為，要具備這樣的眼光其實是非常困難的，而且最好能領先掌握「好像要消失了」和「好像要出現了」的訊號。

為了做好股票，他每天都要做的事就是「觀察」。「觀察什麼呢？所有和股票相關的一切。如果你希望用股票實現財務自由，目標越大，你必須觀察的東西就越多。每天記錄並持續觀察，到某一天發現異常現象，把異常現象和過去累積的數據做比較後，預測股價。」

遊牧民每天凌晨將他的「觀察」寫成報告，累積下來成為「知識」。他強調，這種知識是股票投資原理的關鍵核心。「我對於歷史會重演這件事，深信不疑，這也是我每天凌晨觀察行情寫下《訊號報告》的理由。寫的過程中，自然而然的整理了重演的歷史，小到連出現一個新話題，對我而言都是一個重要的大訊號。」

他提醒，在這個資訊爆炸的時代，能掌握到夠多資訊不等於必勝，重點在於剔除「雜訊」，從海量資訊中找出真正的「訊號」。「要從無數條新聞和公告、情報資訊中，找到與賺錢有連結的部分。若將之比喻成和異性談戀愛，這就像是從對方的言語、行動、動作等各方面，來解讀對方真心與否。」

更多精彩內文請見《Money錢》2023年2月號第185期