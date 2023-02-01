鴻海收復百元 最後一盤爆6,106張成交量

鴻海（2317）去(2022)年底封關前股價失守百元，經過15天的時間，今(1)日終於再度站上百元，最後一盤雖爆出6,106張成交量，且壓低0.5元股價，但終場還是守住關卡價，收在100元，上漲0.3元，漲幅0.3%。

鴻海去年以99.9元封關，其後經過元旦開紅盤及農曆年後兔年開紅盤，股價仍是在百元關前徘徊，昨日百元價位得而復失，今日終於收復百元，早盤以100.5元開高，一度拉升至101元，盤中低點則是99.8元，最後一盤爆出6,106張成交量，雖然再壓低0.5元的股價，但仍守住100元價位作收。

鴻海董事長劉揚偉針對今年景氣表示，今年景氣蠻挑戰的，他坦言，近幾年的疫情及俄烏戰爭所造成的影響仍是沒辦法避免，今年上半年將會看到，至於下半年，經過大家的努力，有可能會反轉，需要大家一起觀察。

針對延攬關潤擔任鴻海電動車策略長一事，劉揚偉表示，看到關潤離開日產集團的新聞後，透過各種不同管道聯繫，他強調，關潤的加入不僅對鴻海有幫助，對台灣產業也會有很大幫助。