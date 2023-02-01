解封概念股強勢 台股上漲154點收15,420點 台積電收530元
美股收高激勵台股今(1)日走高，台股終場收盤上漲154.93點，以15,420.13點作收，成交量為2,336.78億元。台積電（2330）今日上漲8元以530元作收。
今日成交值大且走強的個股有：聯電（2303）、欣興（3037）、元太（8069）、世芯-KY（3661）、新唐（4919）、智原（3035）、裕隆（2201）、長榮航（2618）等；今日出現拉回的個股有：材料-KY（4763）、東哥遊艇（8478）、合一（4743）、矽力-KY（6415）、力智、世界（5347）、華星光（4979）。
第一金投顧說，目前漲幅不預設高點，FOMC 近日升息後，升息利空告一段落，搭配通膨緩解、美元走弱、庫存去化逐漸完成，最差的情況陸續過去，績優股將在利空中築底，拉回皆可布局。
美股費半近期強勢，比特幣也脫離谷底大漲，科技股將是今年重頭戲，電子龍頭如台積電、後可伺機布局。短線上，看好產業包括權指、解封、顯卡、遊戲、生技、綠能等可以布局。
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