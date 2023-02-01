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華新大漲後集團股接棒 新唐、華新科盤中大漲逾8%

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
華新董事長焦佑倫。報系資料照
華新董事長焦佑倫。報系資料照

華新（1605）連兩天飆漲後今（1）日盤中於平盤附近震盪，不過華新集團股意氣風發，華新科（2492）、新唐（4919）盤中漲幅超過8%，其餘個股信昌電（6173）、彩晶（6116）也有2~3%的漲幅。

新唐盤中出現急拉，一度漲至141元，漲幅8.88%，一舉突破年線。投信自封關前即連三天加碼新唐，新春開紅盤更一口氣大買超過1,500張。車用半導體市場展望正向，新唐藉由BMIC（電池管理晶片）與MCU等車用IC打入日系供應鏈，同時BMIC也導入一線BMS客戶供應中國大陸傳統車廠，版圖擴及日、歐、中系車廠。

華新科看好車用產品是後續營運重要動能之一，該公司現階段車用營收占比已逾一成，公司規劃將主要資源和產能轉移到車規電容、車規晶片電阻等高階產品，擴大車用比重。

新唐 華新科

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