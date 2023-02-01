外資按讚台積電 目標價上看700元 盤中股價一度漲至533元
市場預期聯準會（Fed）因美國薪資成長放緩，可望放緩升息，美股主要指數收盤上漲，激勵台股今日（1）日開盤上漲約120點，盤中漲幅收斂；台積電（2330）開盤上漲10元到532元，一度漲到533元，盤中漲幅收斂，最低為平盤價522元。
台積電籌碼方面，外資終結連五日買超，轉為賣超1萬3,043張，投信與自營商則持續買超，投信連二日買超1,180張，自營商連七日買超6,472張。
有外資報告認為，台積電與Apple（蘋果）在內的眾多主力客戶談判結果，同意接受調漲晶圓代工報價，最高幅度達7％，因此認為台積電投資評等「優於大盤」，合理股價上看700元。
台積電表示，由於終端市場需求疲軟及客戶去化庫存影響，預期今年首季營收將約167億至175億美元。以中間值171億美元計算，將季減約14.2%。由於產能利用率降低，和3奈米量產初期未達經濟規模影響，首季毛利率將約53.5%至55.5%，營業利益率將約41.5%至43.5%。
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