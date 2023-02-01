大立光兔年開盤漲4%！翻身訊號是這家大廠？

金兔年台股本週一開工，大立光單日就漲4%。這個面臨不少轉折的昔日股王，真的要翻身了？年前的法說會上，大立光董事長林恩平雖直言，未來一年市場不容樂觀，但是有一家手機品牌大廠，據傳2月初將發表殺手級新品，若表現好，有機會開啟新技術潮流，帶來契機。

股金兔年週一開盤，大立光單日就漲4%，似乎是個好兆頭。大立光是否要重返股王了？其實，年前法說會上，大立光董事長林恩平並未給出太多樂觀訊息，但是有個新技術趨勢，則可能是翻轉的關鍵。

「需求整體都不好，1月會比12月差、2月會比1月差。目前還沒看到樂觀的（手機）廠商，VR、車用都變得比較差」照例搶在財報公開的第一時間舉行法說會，大立光董事長林恩平直言，儘管1月工時需扣除春節假期，2月以客戶的預告來看仍不可期。

林恩平有別於下游組裝廠多半曖昧地預判景氣將「保守但樂觀」，總不忌諱當那隻先知般的烏鴉。他分析，以目前手機開案的訂單而言，升級大都限於旗艦機種（flagship），且中規格品在感測元件（半導體）庫存偏高的情況下，只升級鏡頭，顯得沒有意義。

2023手機消費市場，要看三星這一支新機

也因此，比起中低階產品清庫存，當三星宣佈旗艦機種Galaxy S23即將發表，從品牌廠到供應鏈，無不希望銷量能夠讓大家「跌破眼鏡」，刺激2023年的消費市場。

儘管大立光才在2022年的第四季寫下營收新台幣143.9億元，季對季成長7%、與去年同期相比成長一成的好成績，毛利率也因出貨規模增加、鏡頭出貨畫素較好，回升到了55.9%，單季稅後EPES，就達到30.01元。

這讓大立光2022年全年營收來到476.75億元，與2021年相比，微幅成長了2%，稅後EPS169.47元，與去年同期相較成長21%。但這些跡象，仍未讓林恩平對2023年樂觀。

好在，雖然他一向不愛大膽預言市場狀況，卻樂於分享正在開發、導入的的新技術、新產品，以及產品能夠解決的物理難題，從VCM（音圈馬達）、感測器偏移（Sensor-shift）、餅乾鏡頭等等。

潛望式鏡頭是新趨勢

放眼2023年，在鏡頭領域這一次被問的最多的莫過於潛望式鏡頭（Periscope Lens）。因為以天風國際分析師郭明錤為首，不少人也相信最快蘋果在今年將發表的iPhone15系列，就會導入高單價的潛望鏡頭，作為相機的新賣點。

傳統手機鏡頭受限於光學原理，想要像傳統相機般縮放，鏡頭就得愈做愈凸，像是幾代蘋果手機凸出的鏡頭設計，就讓不少人詬病。潛望式鏡頭透過一片如鏡子般的稜鏡，讓光線轉向，不再受限於原本機身的厚度，過去最有名的應用便是潛水艇中能探查水上狀況的潛望鏡。

其實，2015年華碩ZenFone，與2019年發表的華為P30 Pro，都曾接力將潛望鏡頭導入消費機種，良率與成本卻始終沒有讓潛望鏡頭成為主流。隨著2022年三星、Oppo、Sony、小米都推出，如今潛望鏡頭是旗艦市場的兵家必爭之地，但目前，戰略意義遠大於對營收實際的刺激。

生產潛望式鏡頭的困難也在於在焦距漸變的過程中，必須要持續保持對焦，要讓整組鏡頭動起來，意味著生產組裝時機械、電路更吃重，然而複雜的機械設計，未必是光學廠商所熟悉，導入初期，良率就會略低，部分零件外購也容易讓大立光引以為豪的毛利率打折扣。

面對潛望鏡頭，一直以來，蘋果鮮少是新技術的「探險者」，而更在乎技術為使用者帶來什麼價值、使用起來能不能順暢。但蘋果作為市場的老大哥，依舊是重要的風向球，一旦採用，將會引起跟風效應，進一步提升全市場滲透率。

放眼新的一年，儘管許多新應用，如VR、車用開出，大立光與智慧型手機的發展，仍是唇亡齒寒的關係。潛望式鏡頭能否引領風騷，就看2月三星發表新機的後市了。

（本文出自2023.1.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）