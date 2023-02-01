三大利多加持 王品股價攻漲停 上市觀光類股指數勁揚3%

餐飲業2023年業績開門紅，王品（2727）股價跑第一。在買盤助攻下，王品今（1）日早盤股價攻頂，一舉來到197元，創21個月新高價，並帶動高價餐飲股全面表態，包括六角（2732）、美食-KY（2723）、瓦城（2729）、亞洲藏壽司（2754）股價全面上攻，點火上市觀光類股指數早盤勁揚3%，漲勢居各大類股之冠。

農曆春節連假業績拉出長紅，餐飲股成市場當紅炸子雞，買盤鎖定高價餐飲股奮力拉抬，龍頭股王品登高一呼直奔漲停，推升上市觀光類股指數早盤來到123.35點，漲幅3.1%，創4年多來新高位置。市場主要看好餐飲股三大利多，1、還稅於民普發6000元現金有望於4月發放、2、餐飲業今年春節業績大增三到五成，接下來還有春酒、情人節和228連假助陣，首季業績可望一飛沖天。3、中國大陸內需市場解封後可望逐漸復甦，增添餐飲股今年業績動能。

就中長線看，法人認為，2023年觀光產業疫後復甦，以餐飲業復甦速度最快，加上餐飲業普遍也看好今年市況，展店腳步加速，在既有店成長，以及新開店助攻下，全年營運看旺。另，大陸市場的堂食、宴會、跨省旅遊等活動正在逐漸恢復，尤其今年農曆春節業績表現不俗，促使消費市場信心提振，增添經濟發展動能。

王品今年農曆春節檔期業績拉長紅，台灣業績較去年春節成長超過五成，旗下300門店動能大開，元月業績表現可期。除了台灣春節餐飲業欣欣向榮，大陸在去年底全面解封，春節期間消費力道暢旺，王品兩頭受益，元月營收估將較去年成長近三成，可望創歷史新高，首季業績也可望優於去年同期。