快訊

蘇揆卸任…走了一個陳明通 新內閣還埋五地雷

厭女仇恨逼退總理？阿爾登辭職與紐西蘭「極端分化」

早晨財經速解讀／IMF上調全球GDP 復甦真要來？小台轉多 行情結束向下殺？

2/1【早晨財經速解讀】美股再彈!IMF上調全球GDP 復甦真要來 麥當勞 埃克森美孚財報優 小台轉多 行情結束向下殺?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市三大指數周二收盤漲逾1%，就在聯準會（Fed）宣布決策前一天，勞動力成本數據為Fed本周縮小升息幅度提供更多證據。

道瓊工業指數上漲368.95點，漲幅1.1%，收在34,086.04點；標普500指數上漲58.83點，漲幅1.5%，收在4,076.6點；那斯達克綜合指數大漲190.74點，漲幅1.7%，至11,584.55點。費城半導體指數漲1.9%。

標普500指數自2019年以來首度出現1月漲勢，漲幅為6.2%，而科技股為主那斯達克綜合指數1月跳漲10.7%，創下2001年以來最大1月漲幅。

升息轉折點到了？

美國第4季僱傭成本漲幅放緩至1%，且低於預期，進一步表明通膨降溫。如果出現更多通膨降溫的證據，Fed官員料在3月的會議後考慮暫停升息。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，勞動力成本數據「表明也許Fed所做的事正在發揮作用，…我們正處於升息的轉折點。」

世界大型企業研究會周二公佈的數據顯示，美國1月份消費者信心意外下降，對經濟展望惡化。美國11月住宅市場繼續降溫，房價較6月高點下跌2.5%。

除了Fed周三的利率決定外，主席鮑爾的記者會也將受到密切關注，投資人尋求確定升息周期是否即將結束，以及利率將保持在高位多久的跡象。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示，鮑爾及其團隊可能正在關注過去一個月出現的金融條件放鬆的情況，我們將拭目以待，看看他們是否努力在任何程度上予以反擊，」「我認為他們也不會希望市場升得太高，或者太快。」

企業財報、美就業報告陸續出爐

通用汽車在發布樂觀展望後，股價大漲8.4%。埃克森美孚上漲2.2%，該公司第4季每股純益超出預期，全年利潤創下歷史新高。

UPS公布上季獲利超出預期，股價上漲4.7%。

麥當勞股價下跌1.3%，該公司第4季營業利益率和2023年展望低於分析師預期。

卡特彼勒大跌3.5%，創下9月23日以來最大跌幅，第4季獲利低於預期並且CEO預計今年中國需求會比去年弱。

標普500指數11個大類股全部收漲，材料和非必需消費品板塊領漲，漲幅均超過2%。

通用汽車GM.N上漲8.3%，此前該公司預測的2023年盈利強於預期。

本周還有蘋果、亞馬遜和Alphabet等公司公布財報，歐洲央行也將開會，美國月度就業報告將出爐。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國 標普 鮑爾 半導體

延伸閱讀

台積電飆漲40元！謝金河曝「2個吉兆」預告晶圓雙雄是最大目標

ETF買006208或0050就好？ 巴菲特：存下緊急現金其餘都拿去投資

「這家公司」將會是電動車時代的中油！ 專家：00896打包所有綠能概念股

今年00878合適買進價位是多少？ 他：低於16.X元閉著眼睛隨便買

相關新聞

2/1【早晨財經速解讀】美股再彈!IMF上調全球GDP 復甦真要來 麥當勞 埃克森美孚財報優 小台轉多 行情結束向下殺?

美國股市三大指數周二收盤漲逾1%，就在聯準會（Fed）宣布決策前一天，勞動力成本數據為Fed本周縮小升息幅度提供更多證據。

台股外資捧場 連買11天

台股兔年第二個交易日，指數漲多引動獲利回吐及解套賣壓出籠，指數開低走低，尤以台積電下跌3.8%成領跌焦點，終場指數下跌1...

外資過去三年賣太多 謝金河：今年可能變大買超台股

台股兔年開紅盤大漲，外資更是買超722.5億元，新台幣兌美元匯率升值，財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文認為，「外資從賣超...

高盛挺台股 喊到16,200

外資兔年報喜，高盛證券基於台股五大利多，調升台股投資評等至「中立」，目標指數由14,700點提高至16,200點，看好景...

台股年線得而復失 法人：市場觀望Fed利率決策

台股1月31日跌破兔年紅盤站上的年線，不過美國企業財報提振投資人信心，美股收高。法人指出，本週美國聯邦準備理事會（Fed...

上市櫃董監酬金揭露 千萬俱樂部增至55家

台灣證券交易所、櫃買中心昨（31）日公布上市櫃公司2021年董監酬金實際支領數據，平均酬金「千萬俱樂部」家數大增至55家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。