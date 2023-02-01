2/1【早晨財經速解讀】美股再彈!IMF上調全球GDP 復甦真要來 麥當勞 埃克森美孚財報優 小台轉多 行情結束向下殺?

美國股市三大指數周二收盤漲逾1%，就在聯準會（Fed）宣布決策前一天，勞動力成本數據為Fed本周縮小升息幅度提供更多證據。

道瓊工業指數上漲368.95點，漲幅1.1%，收在34,086.04點；標普500指數上漲58.83點，漲幅1.5%，收在4,076.6點；那斯達克綜合指數大漲190.74點，漲幅1.7%，至11,584.55點。費城半導體指數漲1.9%。

標普500指數自2019年以來首度出現1月漲勢，漲幅為6.2%，而科技股為主那斯達克綜合指數1月跳漲10.7%，創下2001年以來最大1月漲幅。

升息轉折點到了？

美國第4季僱傭成本漲幅放緩至1%，且低於預期，進一步表明通膨降溫。如果出現更多通膨降溫的證據，Fed官員料在3月的會議後考慮暫停升息。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，勞動力成本數據「表明也許Fed所做的事正在發揮作用，…我們正處於升息的轉折點。」

世界大型企業研究會周二公佈的數據顯示，美國1月份消費者信心意外下降，對經濟展望惡化。美國11月住宅市場繼續降溫，房價較6月高點下跌2.5%。

除了Fed周三的利率決定外，主席鮑爾的記者會也將受到密切關注，投資人尋求確定升息周期是否即將結束，以及利率將保持在高位多久的跡象。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示，鮑爾及其團隊可能正在關注過去一個月出現的金融條件放鬆的情況，我們將拭目以待，看看他們是否努力在任何程度上予以反擊，」「我認為他們也不會希望市場升得太高，或者太快。」

企業財報、美就業報告陸續出爐

通用汽車在發布樂觀展望後，股價大漲8.4%。埃克森美孚上漲2.2%，該公司第4季每股純益超出預期，全年利潤創下歷史新高。

UPS公布上季獲利超出預期，股價上漲4.7%。

麥當勞股價下跌1.3%，該公司第4季營業利益率和2023年展望低於分析師預期。

卡特彼勒大跌3.5%，創下9月23日以來最大跌幅，第4季獲利低於預期並且CEO預計今年中國需求會比去年弱。

標普500指數11個大類股全部收漲，材料和非必需消費品板塊領漲，漲幅均超過2%。

通用汽車GM.N上漲8.3%，此前該公司預測的2023年盈利強於預期。

本周還有蘋果、亞馬遜和Alphabet等公司公布財報，歐洲央行也將開會，美國月度就業報告將出爐。