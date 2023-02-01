券商：台股今年走勢 審慎樂觀

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期落後補漲，一度收復年線，證券商公會理事長陳俊宏、日盛證券董事長程明乾、統一證券董事長林寬成等券商大老昨（31）日認為，「行情總在絕望中誕生」，股民去年「悶太慘了」，雖然台股今年量能會下滑，但走勢審慎樂觀。

隨美聯準會（Fed）激進升息腳步接近尾聲，國際股市近期投資氣氛轉佳，台股封關前壓抑的買盤亦在金兔年開紅盤後盡情釋放，即使昨日受制美股收黑、獲利賣壓出籠，年線得而復失，但市場已出現本波有機會挑戰「萬六」的樂觀聲音。

陳俊宏表示，台股去年受到國內外諸多政經因素影響，隨國際股市波動劇烈，證券商營運較辛苦，股民「悶太慘了」，期盼今年國內外利空出盡，國內經濟穩健成長，將回歸基本面行穩致遠。

台股 證券商

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